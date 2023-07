Para Silvano Aureoles llegó el momento de “perderse el asco” e ir en coalición

Para Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio por México, en el tema de las alianzas es momento de perder el asco e ir en colaboración con el PRI porque al fin y al cabo las elecciones son una guerra y hay que juntarse con un aliado que tiene el 17% de la votación.

Al participar en los diálogos entre la sociedad civil y aspirantes del Frente Amplio por México que realizan el Frente Cívico Nacional NL y Poder Ciudadano MX x MX, el ex gobernador de Michoacán indicó que MC va a polarizar las elecciones presidenciales y sus tres, cuatro o cinco puntos son buenos para ganarle a Morena.

Aureoles indicó que es importante que, para las elecciones de 2024, ir en alianza, no como Movimiento Ciudadano cuyo dirigente, Dante Delgado, insiste en ir por su cuenta.

“Se va a polarizar la elección y los puntos que tenga Movimiento Ciudadano, dos… tres… lo que sea pueden ser la diferencia. Nosotros hicimos mucho debate, si vamos solos o en coalición, pero hay que ir en la coalición porque los cuatro puntos nuestros, ahora seis que nos dan las encuestas después de todos estos recorridos que andamos haciendo, son clave para ser competitivos para el 2024″, expresó.

En el PRD, señaló Aureoles, no quieren ser esquiroles y después decir: “Si hubiéramos ido (en alianza) hubiéramos ganado juntos…”

Aureoles destacó que quizá Dante Delgado está enojado porque los del PRI lo metieron a la cárcel.

“Pero esa no debería ser razón para el aislamiento, para no sumarse. Ahora el tema es que cuando dicen ´el PRI´ confundimos a un dirigente con la militancia”, comentó, “en el PRI hay muchas mujeres y hombres que militan y son valiosos. Lo valioso del PRI es su militancia y no confundir”.

Recomendó no personalizar el asunto.

“Sería muy poco estratégico porque, al fin y al cabo, esta es una guerra. Es bueno tener un aliado que tiene el 17% de la votación y que no quieras ir porque te cae gordo el dirigente…. no es así. Cuando me dicen: ´Es que cómo juntarnos con estos´. Les digo: ´Olvídense del asco´. En este momento hay que perdernos el asco e ir juntos”.

Aureoles señaló que Delgado trae un plan muy personal y egoísta.

“Dice: ´Primero, a Luis Donaldo (Colosio Riojas) en el 24 lo hacemos senador, en el 27 lo hacemos gobernador ¡y ya lo tengo listo en el 30 para ganar la presidencia!´”, indicó, “pero esos son los planes de Dante y el país no puede estar sujeto a una mezquindad personal de ´yo ya tracé mi ruta y ahora se tienen que aguantar y acoplar´. ¡Pero no!, el país nos reclama ahora, por eso es importante que MC se defina”.

Señaló que el Estado Mexicano es más fuerte que las divisiones que se pudiesen tener entre los líderes de partidos.

Aureoles afirmó que la sociedad sigue enojada y desencantada por la cerrazón de los partidos que buscan a la gente sólo en tiempos de elecciones y luego se alejan.

“La gente ya llegó al límite y hay un desencanto con la clase política que insiste en la práctica de la política tradicional de decidir las candidaturas al interior, no toman en cuenta a la sociedad”, expresó.

Se congratuló del método que decidirá la candidatura del bloque opositor integrado en su comité elector por ciudadanos sin militancia partidista, por lo cual, quien resulte electo tendrá legitimidad moral y política.

“Nosotros (el PRD) somos el cemento del Frente, partidariamente hablando, porque si nosotros no estamos ahí, no tiene mucho sentido la Coalición o el Frente, porque dimos la batalla a brazo partido para que se abriera esto y fuera la sociedad civil”.

En el encuentro participaron ciudadanos y militantes del PRI, PAN y PRD, destacando la presencia de la presidenta estatal perredista, Sylvia Elizondo; del secretario general, Aníbal Garza, y del consejero nacional, Aliber Rodríguez.