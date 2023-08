“Al joven Colosio no tengo el gusto de conocerlo”: Adán Augusto

López no ve en el escenario una alianza entre MC y Morena. Foto: Martín Fuentes

A Samuel García lo ha tratado y trabajaron juntos, pero a Luis Donaldo Colosio Riojas… no tiene el gusto, dijo Adán Augusto López, quien este miércoles visitó Nuevo León.

El exsecretario de Gobernación y aspirante a coordinar los trabajos de la 4T respondió que no acostumbra a hablar de alguien a quien no conoce, como sucede con el alcalde de Monterrey.

Te puede interesar: Gobierno del Estado, listo en caso de que Samuel decida ir por la presidencia

López fue cuestionado sobre las posibilidades que García y Colosio Riojas tendrían en caso de ser considerados candidatos a la presidencia de México.

“Conozco al gobernador Samuel García. Nos tratamos primero cuando fuimos compañeros los gobernadores, después me tocó tratarlo como secretario de Gobernación. Me tocó coadyuvar a que muchos asuntos en Nuevo León tuvieran una buena marcha”, expresó López.

Añadió que se tienen respeto, pero nunca charlaron sobre el futuro político del emecista.

“Nunca hablé yo con él de sus aspiraciones políticas… y, si nunca hablé con él de sus aspiraciones políticas, de si las tenía o no, no puedo opinar al respecto. No tengo ninguna opinión”.

Respecto a Colosio Riojas, López destacó que no tiene el gusto de conocerlo.

“En la época de la crisis de agua que vivía Monterrey pensé (que Colosio Riojas) iba, cuando menos, a aparecer, a interesarse en construir con el gobierno estatal, el gobierno federal, una solución.

“Nunca estuvo y nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Yo, la verdad, es que no acostumbro hablar sobre alguien que no conozco, mucho menos sé si tenga aspiraciones políticas”.

Respecto a una posible alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano con miras a las elecciones, López señaló que a título personal no ve en el escenario alguna viabilidad.

Te puede interesar: Samuel García se “apunta” como aspirante a la presidencia de México en 2024

“Habría que preguntarlo al dirigente nacional y al presidente del Consejo Político que son los que determinan la política de alianzas; de entrada, yo no lo veo”, expresó López.