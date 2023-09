¿Por qué vecinos y comerciantes de San Pedro no quieren pagar luz, agua ni predial?

La condonación del pago del predial 2024, además de la exención de los cobros de luz y agua durante todo el próximo año es la solicitud de vecinos y comerciantes del Centrito Valle quienes este viernes presentaron un exhorto ante el Congreso de Nuevo León, tras ver afectados sus ingresos y su calidad de vida por las obras que se efectúan desde hace meses en el área.

Los sampetrinos afectados fueron representados por Juan Orozco, presidente de la Junta de Vecinos del Centrito Valle y Blanca Valdez, secretaria del mismo organismo, además del diputado panista Luis Susarrey, realizaron la presentación del documento ante la Oficialía de Partes del recinto legislativo.

“Estamos presentando una iniciativa para solicitar subsidios de diferente manera para poder ayudar a los residentes y a los comerciantes del Centrito”, dijo Orozco. “Estamos solicitando el no pago del predial del 2024 y el no pago del servicio de Agua y Drenaje y la solicitud del no pago de la luz, para todo el próximo año”.

Indicó que son aproximadamente 400 residentes y comerciantes los que integran la junta vecinal.

Orozco destacó que está confiado en que la solicitud será aprobada por el Pleno del Congreso.

“Si no lo pensara, no lo traería. Obviamente estamos buscando, con las mejores intenciones, que conozcan nuestra situación real. Por eso traemos una iniciativa que realmente estamos sustentando en una realidad”.

En este momento, señaló, el mayor problema que enfrentan los habitantes y los comerciantes es la falta de información momentánea en el trayecto del proyecto.

“Nosotros hemos estado, desde el comienzo del proyecto, y ahora hemos estado en conjunto para conseguir instrumentos que nos permitan seguir aborando mientras se maneje el desarrollo de la obra y hasta el final”.

Propietarios que han perdido renteros y deben subsidiar parte de la renta por las pocas ventas, son algunos de los más afectados.

“Venimos de una pandemia y todavía no nos recuperábamos... depende el giro hay bajas ventas... traemos una información de bajas que van desde el 50 hasta el 70% de ventas por el problema de que la gente no puede llegar a nuestros negocios”, explicó Orozco.

El presidente de la Junta de Vecinos no quiere enfocarse únicamente en los negocios porque hay muchos más afectados.

“Me falta hablar de los residentes que es un tema que traigo muy golpeado porque dentro de la zona hay mucho adulto mayor que ni siquiera pueden salir de sus casas por los problemas que se suscitan al ir caminando por pura terracería.

“Calcular un porcentaje de cuáles han sido los establecimientos más golpeados también es difícil porque hay unos giros más golpeados que otros”.

Y citó que una tintorería, de las que hay en la zona, tiene pérdidas del 100%

Juan Orozco, presidente de la Junta de Vecinos del Centrito Valle, Blanca Valdez, secretaria y el diputado Luis Susarrey. Foto: Martín Fuentes

El exhorto presentado ante la Oficialía de Partes señala que se está solicitando se exente el pago total, tanto del predial como de los servicios.

Susarrey destacó que son muchas las personas afectadas en el área.

“Lo que estamos pidiendo es empatía por parte de nuestras autoridades, empatía en todos los órdenes de gobierno. No estamos particularizando, no estamos señalando a una autoridad, simplemente diciendo: ´Todos somos responsables porque Centrito es de todos´”.

El legislador panista añadió que se busca la solidaridad de la CFE, de Agua y Drenaje y del gobierno municipal.

“Yo les aseguro que esos ingresos que dejarían de percibir no van a dañar gravemente las arcas públicas, sin embargo, sí pueden salvar negocios que pagan impuestos y generan empleos”, aseguró Susarrey.

Señaló que este exhorto será votado la próxima semana durante el Pleno.

De acuerdo a información del municipio las obras concluirán en diciembre, aunque la fecha ya ha sido cambiada tres veces.