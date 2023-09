Con iniciativa, Movimiento Ciudadano busca “refundar” al Tribunal Superior de Justicia

Cambiar el nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado, garantizar que sea un órgano autónomo, con paridad y que se establezcan exámenes de control y confianza a sus magistrados son algunos de los puntos que contempla la iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano para evitar que el TSJ asuma funciones que no le corresponden.

Esto, después de que el Tribunal otorgó una suspensión de amparo, promovida por Mauro Guerra, presidente del Congreso, para evitar que la panista Cecilia Robledo fuera impedida para continuar en la curul.

La iniciativa busca modificar la Constitución local con el objeto de garantizar un TSJ autónomo, con paridad, y con los mejores perfiles técnicos.

Eduardo Gaona, coordinador del partido naranja, señaló que, actualmente, el TSJ está compuesto por 16 puestos de magistrados, de los cuales, sólo seis son ocupados por mujeres.

Y que en los últimos dos periodos, la presidencia ha sido ocupada por la misma persona: Arturo Salinas, y en ese sentido, con la iniciativa también se busca la alternancia para ocupar dicho lugar, y con alternancia de género.

Además también se promueve que los magistrados no hayan sido militantes de ningún partido político con registro federal o estatal en los últimos tres años.

“No acreditar los exámenes de control y de confianza, será causa de remoción del cargo, indicó el legislador emecista. “Queremos presentar esta refundación del Tribunal Superior de Justicia. Lo que queremos hacer, de manera muy clara, es que haya controles de confianza para todos los magistrados”.

Gaona señaló que también se busca que haya paridad.

“No es posible que hayan 10 hombres y sólo seis mujeres. Aquí en el Congreso sí estamos cumpliendo con la paridad, somos mitad y mitad, y allá (en el TSJ) no. El único que falta es el Tribunal Superior de Justicia”.

Los aspirantes deberán acreditar un examen teórico y práctico sobre conocimientos jurídicos.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Legislativa competente, deberá solicitar estas evaluaciones a instituciones de educación superior, y pueden ser públicas o privadas.

Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC y vocera oficial, señaló que, además de promover la autonomía del TSJ, se busca que los cargos de magistrados sean ocupados por las personas idóneas.

“Tenemos un órgano que no está actuando apegado a derecho. La resolución que emitió a favor de que las cosas se mantuvieran igual invadió facultades del Tribunal Estatal Electoral, eso no da pie a nosotros declarar que tenemos un Poder Judicial que no está funcionando” comentó.

Pámanes afirmó que es una iniciativa “anti-Arturo Salinas”, si así se quiere ver.

“Así de simple, porque no podemos mantenerlo en el poder con este tipo de acciones”, añadió la legisladora.

Cabe destacar que posterior a este procedimiento, la Comisión Legislativa competente deberá emitir un dictamen con la lista de los candidatos que hayan cumplido con los requisitos y aprobado las evaluaciones correspondientes.

Posterior a este procedimiento, el Congreso enviará una lista de aspirantes al Poder Ejecutivo, que deberá de regresar una terna al Legislativo para la designación de magistrados.

Es decir, será el Congreso del Estado, en votación por cédula, el que elija al ganador o ganadora, que deberá contar con el voto de cuando menos las dos terceras partes de las y los diputados, pero con previa participación del Poder Ejecutivo.