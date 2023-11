Eduardo Verástegui denuncia que INE pone trabajas en su camino a la candidatura presidencial

La experiencia política de Eduardo Verástegui, quien aspira a convertirse en candidato independiente por la presidencia de México, está resultando “muy difícil” y hasta discriminatoria porque el Instituto Nacional Electoral (INE) está poniendo más trabas que soluciones para quienes quieren firmar en favor del actor y productor de cine.

Verástegui estuvo el domingo el Monterrey para recaudar firmas que le permitan convertirse en aspirante.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero nunca imaginé que fuera ¡tan difícil y tan complicada la apliación del INE!”, dijo Verástegui en entrevista en las calles de la colonia Independencia.

Señaló que son 11 pasos para “no” firmar.

“Hay que bajar a aplicación y después seguir 11 pasos para firmar, la hacen muy complicada. Están discriminando a mucha gente, por ejemplo, personas que no tienen teléfono no pueden firmar... personas que tienen el teléfono adecuado, pero no pueden bajar la aplicación tampoco pueden firmar”.

El actor se sintió arropado por los regiomontanos. Foto: Martín Fuentes

Explicó que en su caso tiene el iPhone más nuevo y cuando ha intentado levantar firmas, simplemente la aplicación falla.

“No es justo porque gente que quiere firmar no puede. Mi mamá, ¡la mamá del aspirante! se tardó 40 días porque la firma no se parecía a la firma de la credencial”.

Acusó que la aplicación para que personas como él no entren.

“Esa es la consigna. Quieren matar al bebé antes de que nazca. ¡Tienen miedo! Este es el sonido de la libertad, ¡escuchen!”, dijo mientras era vitoreado por una multitud. “Mi lucha es por la vida y por la libertad, pero estos zurdos asquerosos, apestosos no quieren soltar el poder”.

Para Verástegui estas proximas elecciones serán lo mismo de siempre.

“No hay oposición, entre ellos hay un circo, intercambian cosas. No están por el bien de México, México no anda bien porque los mismos de siempre se reparten el poder cada seis años como mejor les plazca con una impunidad indignante, grosera y rampante”.

La gran mayoría de los mexicanos, expresó, quiere un cambio.

“Quiere un nuevo bordaje en la política y en el gobierno mexicano alejado de esta especie de monarquía política donde, repito, los mismos de siempre se reparten como si fuera un pastel”.

Verástegui aseguró que no hay “piso parejo”.

“Yo ando recorriendo el país de tiendita en tiendita, de plaza en plaza en plaza, de kiosko en kiosko, de carpa en carpa... de mercado en mercado, tratando de conectar con la gente pidiéndoles su firma. Yo no tengo partido político, no tengo la estructura que tienen los partidos.

“Yo soy un outsider, pero no sólo un outsider... soy un outsider, de un outsider porque hay outsiders que entran en estructuras ya establecidas, yo no. Nosotros estamos construyendo todo de cero... esctructura, vamos municipio por municipio porque estamos construyendo. No me quejo, lo estamos construyendo. Esto es un movimiento que no va a parar nadie”.

Con firmas o sin firmas, agregó Verástegui, sigue con el movimiento.

Por momentos, caminar por las calles de la colonia resultó complicado por los puestos de comida y peregrinaciones. Foto: Martín Fuentes

“Vamos al 2025 a armar un partido independiente por la libertad, lo vamos a hacer para, entonces sí, tener un ´piso parejo´ en caso de que no nos dejen lograr el millón de firmas”.

Calificó de muy triste la situación por la que está atravesando, pero está lejos de darse por vencido.

Desde que comenzó en septiembre con la recolección de firmas, Verástegui ha logrado 100 mil rúbricas y tiene hasta el 6 de enero de 2024 para lograr el millón.

“Tengo fe... lo vamos a lograr”, aseguró.

Recolecta firmas junto a la Basílica

En medio de puestos de comida, danzantes, el “mercadito de los domingos” y arropado por unos 50 simpatizantes, Verástegui recorrió calles aledañas a la Basílica de Guadalupe, en la colonia Independencia para recolectar firmas que le ayuden a allanar su camino como candidato independiente a la presidencia de México.

Cientos de personas se acercaron al artista para manifestarle su apoyo y aunque quisieron usar la aplicación del INE en favor al productor de “Sonidos de libertad”, no lo lograron.

Las mujeres reconocieron a Verástegui mientras recorría las calles de la colonia. Foto: Martín Fuentes

Especialmente mujeres recorrieron junto a Verástegui las calles Jalisco, Juan Pablo II y Guanajuato.

Se registraron algunos percances ya que muchas personas chocaron contra varios puestos tirando la mercancía al suelo o quebraron veladoras.

Al mismo tiempo varias peregrinaciones interrumpieron el recorrido. Después de 45 minutos el contingente y Verástegui se dirigieron al Centro de Monterrey donde continuaron recaudando firmas.