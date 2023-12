La flota de camiones de Nuevo León es la más grande de América Latina, afirma el gobernador

Al entregar 200 nuevas unidades de transporte urbano que darán servicio a ocho municipios, Samuel García dijo que la de Nuevo León es la flota más grande de América Latina.

Las nuevas unidades prestarán servicio en Apodaca, El Carmen, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria y San Nicolás.

Los camiones forman parte del Plan Maestro de Movilidad del Gobierno del Estado y funcionarán bajo el esquema de pago por kilómetro.

García dijo que para este diciembre habrá en la ciudad 2 mil camiones todos nuevos con WiFi y con accesibilidad completa.

“A mí me da un gusto enorme ahora que me traslado por la ciudad de ver todos los días cientos de camiones nuevos del Muevo León, pero más gusto me da los comentarios de la ciudadanía donde nos agradecen que llegaron camiones que esperaron por años y que ahora en lugar de dos horas u hora y media que hacían antes, están llegando su trabajo en 20 o 30 minutos”, expresó el gobernador.

Señaló que es en serio cuando dicen que van a transformar la movilidad de Nuevo León.

“Y tener la movilidad que siempre debimos tener, porque aunado a los camiones del transporte público urbano vienen nuevos camiones para el TransMetro y el año que entra en enero van a salir nuevas licitaciones para más camiones pero ahora con una condicionante, todo lo que se adquiera del 1 de enero en delante va a ser eléctrico porque Nuevo León es ya un hub electromovilidad”.

El director general del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, José Manuel Valdez Gaytán, explicó que las unidades serán distribuidas entre las rutas 1, 101, 105, 172, 223, 229 y 685.

”Desde el inicio de esta administración no nos hemos detenido para poner en marcha el Plan Maestro de Movilidad, con la adquisición de unidades que son la base para concretar el plan de reestructura”, expresó Valdez Gaytán. ”Pese a los obstáculos tanto a nivel local, como nacional e internacional Nuevo León es imparable, continuamos con la entrega de más unidades para incrementar la flotilla en el estado”.

Las unidades se distribuirán en la ruta 223 en los ramales Directa-Teófilo Salinas- Eloy Cavazos y el ramal Directa- Evolución.

Mientras a la ruta 101 se prestará los servicios Manantial y Ébanos, en la ruta 229 serán los ramales Ébanos y Robles.

En las rutas 172 Cometas-Centro- Directo, en la 105 San Martín y 1 El Carmen Salinas Victoria.

En la ruta 685 contará con nuevas unidades en los servicios Salinas por Campo, Misión Salinas por Campo y Bosques de los Nogales.