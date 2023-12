Directo de su boca y a principios de año, Colosio Riojas confirmará su futuro político

Será a principios de 2024 cuando Luis Donaldo Colosio Riojas dará una información correcta y concreta sobre su situación en la vida política, confirmó el alcalde de Monterrey.

Después del arranque de precamapaña de Mariana Rodríguez rumbo a la alcaldía de la capital del estado, Colosio Riojas indicó que le falta, todavía, hablar con Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.

“No he hablado con él... he platicado poco con él, pero me hac falta tener otra charla, pero todo va muy bien”, expresó Colosio Riojas.

Sin embargo, el edil regio señaló que todavía tiene que terminar de “planchar” su decisión.

“Pero yo creo que en estos próximos días o a principios de año espero ya les confirmo todo. Arrancando el año, directamente de mi persona lo van a saber”, expresó Colosio Riojas.

