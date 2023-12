Con panorámicos y carteles en el Metro Samuel García acusa a la vieja política de acabar con sus sueños presidenciales

Después de que el gobernador Samuel García se bajó de la contienda por la presidencia de México, en repetidas ocasiones responsabilizó a la vieja política de interponerse entre él y su sueño de llegar a la “silla mayor”.

Pero ahora, el emecista reafirma su postura y exhibe al PRIAN en diferentes partes de Monterrey y su área metropolitana.

En las líneas 1, 2 y 3 del Metro se pueden ver la campaña de García contra PAN y PRI.

Los afiches muestran la imagen que el gobernador usó durante su precampaña que inició en Monterrey a finales de noviembre.

Se trata de la imagen en la que se le promovía como “El nuevo Samuel”, pero con una franja negra con letras blancas en las que se lee: “Clausurado por la vieja política” o “Bajado por la vieja política”.

También se pueden leer las mismas leyendas en anuncios panorámicos en diferentes zonas de la ciudad.

Incluso en una historia de Instagram, García, mostrando la imagen del panorámico dice: “Habrá señales...”.

El gobernador solamente estuvo 10 días en precampaña y justo el 2 de diciembre, cuando Luis Orozco iba a asumir con gobernador interino y hasta ingresó a Palacio de Gobierno, García señaló que reasumía el cargo.

“Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la liicencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República”, señaló el documento.