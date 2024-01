Recibos de agua de más de 200 mil pesos... y sin servicio, exigen usuarios destitución de Juan Ignacio Barragán

La remoción de Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje de Monterrey, una auditoría financiera e hídrica a la misma empresa y una revisión exhaustiva de la cuentas públicas 2022-2023 son algunas peticiones de los integrantes de la Alianza de Usuarios, en representación de vecinos del poniente, afectados por la falta de agua y cobros excesivos.

Jaime Noyola, representante de la Alianza, indicó que la escasez de líquido sigue afectando a los habitantes, especialmente de García donde, además, el líquido sale sucia de las llaves.

También, agregó, los cobros son demasiado altos.

“Ha habido aumentos mensualmente que consideramos no están sustentados legalmente”, dijo. “Aparte, la cuestión hídrica... lo números no cuadran, los números que ellos (Agua y Drenaje) facturan con la cuestión del líquido que les otorga la Conagua”.

Actualmente, señaló Noyola, tienen dos amparos para favorecer a vecinas del área.

“Son de las más afectadas, una de ellas tiene actualmente un recibo por más de 234 mil pesos. Estamos en revisión del amparo porque lo sobreseyeron, según esto un juez alegó que no se habían presentado pruebas, pero qué más pruebas que un recibo por esa cantidad tan alta en una casa en la que no hay agua”.

Noyola señaló que ya solicitaron la facultad de atracción por parte de la Corte para que se traspase el expediente.

“Estamos, además, solicitando la remoción del titular de Agua y Drenaje, pedimos una auditoría financiera e hídrica a la misma empresa y una revisión exhaustiva de las cuentas públicas 2022-2023 y una reunión urgente con el diputado representante de los usuarios ante el Congreso”, añadió.

En la cuestión de las cuentas públicas, dijo, cuando estuvo Jesús Hinojosa al frente de AyD hubo un “guardadito”.

“Ahorita, este señor (Barragán) ha manifestado que en cuestión de las finanzas no ha hecho mucho, que ha anunciado muchas obras que no sabemos qué fin tengan, no hay transparencia”.

A nivel constitucional, Noyola indicó que ya quedó que los tres niveles de gobierno deben de garantizar a los ciudadanos el vigilar el derecho humano al agua.

¿Y las presas?

Dos de las tres presas de Nuevo León presentan una baja en su nivel de almacenamiento.

De acuerdo a información de Conagua, únicamente La Boca ha subido de nivel.

El afluente ubicado en el municipio de Santiago pasó del 11.49%, el pasado 31 de diciembre, a un almacenamiento del 12.02%.

Hace más de una semana El Cuchillo tenía 44.07% y en el último reporte de la Comisión Nacional del Agua descendió a 43.86%.

Mientras que Cerro Prieto bajó de 11.27% a 11.25%, descensos que, a pesar de no ser muy altos sí representan un panorama de lo que podría venir en verano si no llueve.