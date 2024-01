México necesita justicia, no venganza, señala Colosio Riojas sobre declaraciones de AMLO

Lo que México necesita hoy es justicia, no venganza, no esperar 30 años para lograrla y estar hablando de algo que sucedió tres décadas atrás, dijo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas respecto a las declaraciones el presidente, Andrés Manuel López Obrador quien en “La mañanera” señaló que no intenta hacer un caso político del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en 1994.

“Si no tiene intencion de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en ´La mañanera´, simplemente permitir que la Fiscalía especializada siga el curso de la investigación”, señaló el munícipe.

Te puede interesar: Directo de su boca y a principios de año, Colosio Riojas confirmará su futuro político

Colosio Riojas indicó que ha dicho en reiteradas ocasiones que en este país hay una necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción y de reconciliación.

“La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que nos ocurrió”, expresó. “Yo no lo digo por un caso mío sino por lo que estamos buscando, lo que quiere la gente y lo que le tenemos que ofrecer a la gente es simple y llanamente justicia. ¡Hoy lo que queremos es justicia!”.

Afirmó que él no pide justicia por algo que sucedió hace 30 años.

“Lo que quiero es que llegue el día que no se comentan este tipo de injusticias, que no se politicen este tipo de casos para distraernos, dividir la atención del público hacia otros temas”.

Recordó que hoy en día hay muchos niños que no tienen a sus padres, que están desaparecidos.

“Tenemos a mucha gente que se atropellan sus derechos humanos, tenemos muchas cosas que requieren de justicia hoy, antes de que pasen 30 años y en 30 años estemos hablando de hacerles justicia a las víctimas de hoy. En ese contexto quiero poner mi declaración porque eso es lo que necesita México: justicia no venganza”, aseguró.