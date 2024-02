Ojalá (el presidente) se dé tiempo de escuchar ambas partes, sugiere el secretario de Medio Ambiente

Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, espera que Andrés Manuel López Obrador se dé el tiempo de escuchar ambas partes en el tema de la Refinería de Cadereyta, planta que fue defendida por el presidente de México.

La mañana del jueves, AMLO señaló que la Refinería cumple con todas las normas ambientales y que la contaminación en el estado está relacionada con otras empresas.

“Se han hecho estudios, se puede probar (que la Refinería no es la culpable). Un día vamos a invitar aquí al gerente de la Refinería y a los responsables de Pemex para que expliquen cómo la Refinería cuida el no afectar, el no violentar las normas”, dijo López Obrador.

Al respecto, Martínez señaló que sería bueno que el ejecutivo federal se diera tiempo de escuchar ambas partes.

“(Que nos escuche) A nosotros también y que estén las dos partes en este proceso para solucionar el problema”, opinó el funcionario estatal.

Martínez indicó que están trabajando todos los días, con todas las fuentes.

“(Con) Las empresas privadas, estatales, de jurisdicción estatal, de jurisdicción federal, con la Refinería, con los vehículos, en nuestro trabajo. Es lo que yo puedo decir”.

Refinería sigue sin atender

El Gobierno el estado denunció que de acuerdo a información allegada a la Secretaría de Medio Ambiente, desde 2017 la Refinería de Pemex en Cadereyta no ha atendido 90 solicitudes para reparar ductos llenos de corrosión y que provocan riesgos potenciales de fugas al interior de la planta.

El secretario de Medio Ambiente explicó que esas tuberías se van desgastando con el tiempo dependiendo los años que se tengan, y dependiendo el tipo de producto que esté pasando por las mismas.

“Cuando hay exceso de corrosión se bajan los espesores y por lo tanto las posibilidades de que exista una fuga se incrementan. Entonces, nos dicen que del 2017 a la fecha hay 90 solicitudes de fabricación que no se han atendido”.

Señaló que son consecuencia de una deficiente planeación y una mala programación de los trabajos dentro de la Refinería.

“La urgencia de esta reparación es importante porque muchos de los productos que pasan por estos ductos son riesgosos para las personas que están trabajando ahí como ya ha sucedido”, indicó Martínez,

Pidió recordar el accidente de 2022 que arrojó fatalidades.

“Pero luego también cuando esos derrames o esas fugas son muy grandes, pues pueden llegar al área metropolitana de Monterrey, a Cadereyta, a Juárez y dependiendo las condiciones meteorológicas al área metropolitana de Monterrey”.