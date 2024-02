Samuel García recomienda a alcaldes: en lugar de hacer show, paguen sus adeudos

García cuestionó: si la gente no paga el agua, se la cortan, ¿por qué no hacer lo mismo con los municipios? Foto: Cortesía Gobierno de NL

En lugar de hacer el show de ir a la Fiscalía o al Poder Judicial los alcaldes deberán pagar el adeudo que tienen con Simeprode y con el agua, situación que provocó el embargo de las cuentas de los municipios gobernados por el PRIAN, señaló Samuel García.

Como cualquier ciudadano, dijo el gobernador, deberán liquidar sus adeudos con Agua y Drenaje y por la recolección de basura, esto a pesar de que algunos ediles señalan que en sus municipios tienen convenio con Simeprode.

García aclaró que desde hace varios años, alrededor de ocho, los ayuntamientos tienen deudas que llegan a varios millones de pesos.

“Todos los alcaldes le deben a Agua y Drenaje. ¿Por qué la gente sí tiene qué pagar y los alcaldes no? La gente, si no paga le cortan el agua, y a estos alcaldes del PRIAN nunca pagan y no se la cortan”, expresó.

El gobernador enumeró algunos municipios que adeudan a la paraestatal: Monterrey, 350 millones de pesos; Guadalupe, 350 millones de pesos; Apodaca 200 millones, San Nicolás, 80 millones.

A diferencia de la administración de “El Bronco”, recordó García, su gobierno sí cobró a los alcaldes, pero estos lo ignoraron. Y ante esta situación la Tesorería estatal procedió a embargar las cuentas.

“(Jaime Rodríguez Calderón) Se hacía güey, no tenía poder”, expresó el gobernador. “Daniel Carrillo (alcalde de San Nicolás) es empleado de Chefo (Zeferino Salgado). En lugar de pedir descuento o pagar hace show en la Fiscalía y en el Poder Judicial”.