Medio Ambiente denuncia que Refinería usa combustóleo, residuo altamente contaminante, para producir energía

Aunque en otras entidades, incluso en CDMX, la quema de combustóleo está prohibida porque sus emisiones son altamente contaminantes, en Nuevo León este proceso es comúnmente realizado por la Refinería de Cadereyta.

La Secretaría del Medio Ambiente denunció el uso de este residuo usado para producir energía.

Los procesos reflejan altas concentraciones de dióxido de azufre y se constituye en una doble fuente de contaminación del aire.

En el Nuevo León Informa, el titular de la dependencia, Alfonso Martínez, explicó dijo que el uso del combustóleo está prohibido en otras zonas metropolitanas, como en la Ciudad de México.

”El combustóleo es un residuo que cuando se utiliza como fuente de energía contamina muchísimo, entonces estamos hablando que la Refinería todo lo que hemos venido platicando de que los equipos anticontaminantes no estaban funcionando, las plantas desulfuradoras, las plantas de gas de cola, otro factor que está impactando muchísimo y que no habíamos contemplado porque nos habían dicho que no estaban ya usando combustóleo; es el uso del combustóleo como fuente energía para su proceso”, indicó.

Pemex, señaló Martínez, tiene mucho combustóleo y en lugar de pagar gas natural para producir energía eléctrica, usa ese residuo en sus calderas para producir vapor y producir energía eléctrica, contaminando el aire.

“El combustóleo es un resto que queda en la torre de destilación, es el combustible más pesado que se va a la parte baja de la torre de destilación, y que por sus características de contaminación no puede usarse, por ejemplo, en Ciudad de México está prohibido usar combustóleo para producir energía”, detalló Martínez.

Te puede interesar: La Refinería está provocando daños irreparables: activista

La planta de hidrocarburos en Cadereyta arroja emisiones ostensibles en las noches, las cuales se perciben sobre todo en el incremento de las partículas PM10.