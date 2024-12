¿Qué municipios cobrarán la multa más cara por operativos anti alcohol en el Estado?

Si con el inicio de diciembre y las posadas usted piensa echarse unos traguitos de más y después conducir, sería bueno que lo pensara dos veces porque las multas en los municipios del área metropolitana no son nada baratas y pagaría hasta más de 65 mil pesos en caso de ser reincidente.

Los diferentes ayuntamientos ya están listos para “meter en cintura” a quienes, después de consumir bebidas embriagantes, se aventuren a conducir.

Monterrey, muy caro

Monterrey es uno de los municipios en los que conductores alcoholizados pagarán una multa muy alta.

De acuerdo a información, la administración de Adrián de la Garza cobrará lo siguiente:

Ebriedad incompleta o completa: 21 mil 714 pesos.

Reincidente: 65 mil 142 pesos.

En caso de que sea la primera vez que comete la infracción la licencia le será retirada por 60 días y, si es por reincidencia, hasta por dos años.

El alcalde Adrián de la Garza señaló que se busca la seguridad de la ciudadanía y que no se cometan abusos en su contra, por ejemplo, con la “mordida”.

En Guadalupe ya están listos

A partir del 4 de diciembre y hasta el 6 enero, Guadalupe realizará operativos anti alcohol para prevenir accidentes viales.

La intención es brindar seguridad, tanto a automovilistas como a transeúntes, detectando a conductores en estado de ebriedad.

Los retenes se efectuarán diariamente en el período partir de las 22:30 horas hasta las 07:00 horas, informó el Ismael Treviño, director de Tránsito municipal.

El funcionario destacó la importancia de salvar vidas y hacer conciencia en la ciudadanía de no manejar bajo los influjos del alcohol y la responsabilidad para no difundir en redes sociales los sitios donde se realizan los operativos.

“A todos nos esperan en casa y al momento de difundir los puntos anti alcohol los conductores que van en estado de ebriedad toman vías alternas y pueden ocasionar un accidente fatal”.

Treviño Alonso recordó las multas para los conductores ebrios serán de:

Primera vez: 8 mil 100 pesos hasta 10 mil 850.

Reincidentes: 21 mil 700 pesos.

García en planeación

Manuel Guerra, alcalde de García, señaló que su administración está planeando la mejor manera de instalar los operativos, siempre cuidando la integridad de las personas.

“Estamos en planeación. Lo que nos interesa es la integridad de la ciudadanía. Sea cual sea la decisión que tomemos siempre será en beneficio de la gente”, expresó Guerra.

Sin antialcohólica

En Escobedo, desde hace 14 años no se establecen los operativos anti alcohol, sin embargo, el alcalde Andrés Mijes señaló que esto no significa que no actuarán en contra de quienes consuman alcohol y manejen.

“Vamos a estar muy pendientes con puestos de vigilancia en avenidas para detectar a automovilistas que traiga efectos de alcohol”, señaló Mijes.

Quienes conduzcan con diferentes niveles de ebriedad en la ciudad al norte del Estado se harán acreedores a las siguientes sanciones:

Ebriedad completa: 10 mil 857 pesos.

Reincidencia: 21 mil 714 pesos.

Dos años, cero fallecidos

Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás, aseguró que, en el ayuntamiento, ubicado al norte de Nuevo León, están cumpliendo más de dos años sin fallecimientos a causa de accidentes provocados por el consumo de alcohol.

El edil exhortó a la ciudadanía a no advertir, a través de redes sociales, la ubicación de las antialcohólicas.

“Debemos de tener un poco más de responsabilidad a todas las personas que pasan los puntos… la realidad es que lo que están haciendo es aumentar la posibilidad de que una persona se accidente y hasta puede perder la vida”, destacó Carrillo.

En San Nicolás los operativos funcionarán toda la semana y los fines el horario será desde las 22:00 hasta las 08:00 horas.

Las multas serán:

Ebriedad incompleta: 8 mil pesos.

Reincidencia: 65 mil pesos y retiro de licencia.

Otros municipios:

Juárez

Ebriedad incompleta: 20 mil pesos.

Reincidencia: 25 mil pesos.

Santa Catarina