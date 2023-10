El respeto al mundo interno del niño: crecer en la verdad (2)

Por Dra. Ana Paula Hernández

Para Bion el descubrimiento de la verdad ofrece la posibilidad de crecimiento mental en el individuo, no obstante, ésta puede ser dolorosa: “Esforcémonos en ver las cosas como son y, luego, veamos si hemos de quejarnos. Yo no sé si ver la vida como es nos dará gran consuelo; pero el consuelo que se desprende de la verdad, si ha de haber alguno, es consistente y duradero; mientras aquel que se deriva del error debe ser, como su mismo origen, falaz y huidizo” (Bion, 1960). La importancia de tolerar la frustración organiza la mente para ser capaz de aprender de la experiencia y tolerar la verdad sobre nosotros mismos, en relación con los demás y el mundo.

Los niños (as) perciben e introyectan sus vivencias conforme sus recursos emocionales, como adultos es nuestra labor ofrecer un continente necesario para que puedan elaborar sus experiencias. Pero ante situaciones complejas y dolorosas ¿Por qué tememos tanto a mostrar la verdad? Es posible que necesitemos elaborar primero dichas experiencias que se viven como sofocantes en ciertos momentos de la vida y que al no encontrar cómo contenerlas, nos sintamos incapaces de contener las de un otro, en este caso, un hijo (a), un (a) paciente, un sobrino (a), un alumno (a). Sin embargo, la mente del niño (a) exige una explicación, merece el respeto a su existencia; al no conocer la verdad sobre lo que le rodea o sobre sí mismo lo puede inundar de confusión y angustia. Las fantasías inconscientes que de ahí se deriven encontrarán un lugar en la psique donde puedan ser reconfortadas. Desde la perspectiva de Bion, las experiencias emocionales necesitan ser digeridas para poder ser asimiladas por la personalidad.

El temor de generar un dolor innecesario o un conflicto mayor por dar a conocer una incógnita nos detiene. No obstante, la verdad ofrece una calma interna, mucho más grande que el dolor al conocerla, el impacto emocional en los niños (as) cuando crecen es mucho mayor al vivir bajo escenas inventadas o simplemente inexistentes de explicación. Crecer en la verdad puede otorgar al infante más recursos intrapsíquicos para entenderse a sí mismo, para tomar decisiones y tolerar el dolor.

