México, el segundo país más infiel de Latinoamérica

La historia de las infidelidades se remonta desde la antigüedad, salvo que a lo largo de los años ésta ha sido vista de muy distintas formas, dependiendo del contexto y de las sociedades donde se llevan a cabo.

Actualmente hay quienes incluso ya afirman que, en realidad, la monogamia está lejos de ser la forma más común de relacionarse.

Incluso entre aquellos que se asumen dentro de una relación exclusiva, una gran cantidad de personas faltan a esa promesa con bastante frecuencia.

Así lo demuestra información reciente sobre la plataforma de citas extra-maritales Ashley Madison en México.

México es el sexto país con más inscripciones en Ashley Madison durante el 2021 y es el segundo en Latinoamérica sólo detrás de Brasil.

Desde su lanzamiento en 2011, la compañía ya suma más de 2.4 millones de mexicanos que buscan relaciones extra-maritales.

Una relación oculta

Si bien la conversación sobre relaciones abiertas y esquemas no monógamos es cada vez más frecuente, hay muchas personas que todavía buscan contactar de otras formas y prefieren mantener relaciones en lo oculto.

Cabe señalar que esto ocurre tanto en los hombres como en las mujeres, quienes incluso los superan en cantidad.

De acuerdo al estudio, hay 1.3 mujeres por cada hombre activo y que paga en la plataforma en México. También se reveló que enero es el mes preferido para cometer infidelidades tanto para hombres como mujeres.

La necesidad de iniciar una relación fuera de las parejas primarias también puede reflejar la situación actual que viven las parejas dentro del contexto de la pandemia. De acuerdo con Christoph Kraemer, vocero de la plataforma de citas:

“Durante los dos últimos años muchas parejas han pasado más tiempo juntos que jamás antes. Hicimos un estudio que reveló que tres de cada cuatro parejas estaban teniendo menos sexo o ningún sexo que antes de la pandemia, pero al mismo tiempo solo 4% de los usuarios dijeron que se habían separado o iniciado divorcio en el último año y casi la mitad decían que seguían queriendo a su pareja”.

Con la pandemia muchos fueron infieles de manera virtual. (Dreamstime)

Secretos y más

Es decir muchas parejas cometen infidelidades, debido a que no están satisfechas en el plano sexual, pero no necesariamente quiere decir que el resto de su relación no esté funcionando.

De acuerdo a otro estudio realizado por la agencia The Competitive Intelligence Unit, en México casi una tercera parte de los encuestados ha ocultado su situación sentimental en redes sociales y claro la consecuencia lógica y los riesgos que conllevan todos los secretos es en un porcentaje apenas menor (29.3%), los usuarios refieren que han revisado el smartphone, tableta o computadora de su pareja, con la intención de obtener información que le permita ver si existe algún tipo de infidelidad[1].

Por último, Ashley Madison encontró que la edad promedio de los nuevos usuarios en México es de 32.2 años, es decir que pertenecen a la generación Millenial.

Las personas en México prefieren ingresar a Ashley Madison los lunes y martes, siendo el sábado el día menos popular.

