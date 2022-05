Polémico, transgresor e inconformista, su recorrido vital no fue fácil. Antes de alcanzar la cima emprendió varios negocios que lo arruinaron. la revista Forbes lo incluyó en su ranking de los 100 mejores influencers de 2021.

Es un comunicador nato, enérgico, carismático y con una irreverencia que ha enganchado a una enorme comunidad online que trasciende fronteras. Este es su primer libro, y “te va a doler”, advierte durante la entrevista concedida a Publimetro.

¿Quién es Romuald Fons?

Crece y hazte rico Romuald Fons, el llamado Rey del SEO (Cortesía)

—Soy un empresario que hace nueve años estaba arruinado y ahora mismo somos un holding de empresas, dos de las tres empresas ya son millonarias, o sea ya facturan, rebasan las seis cifras y durante este periodo lo he conseguido gracias al uso del marketing digital; a mí se me conoce por eso, por ser una persona influyente de este sector del marketing, del posicionamiento, de los anuncios y del SEO.

Tu libro “Crece y hazte rico” ¿Para quiénes está dirigido?

—Para todo el mundo que esté inconforme en su situación actual. Mucha gente a la hora de crecer o cambiar todavía está mirándose al ombligo, para esa gente es posible que este libro sea demasiado duro o les moleste.

Es para las personas que se dan cuenta que si las cosas no funcionan, no es por culpa de los demás, sino es algo que está en ellos mismos o que no están ejecutando adecuadamente, o que no están trazando bien una estrategia.

Hacer negocios no va de hacer lo que uno quiera, sino llevar a cabo lo que el mercado necesita. Para quienes ya están empezando a asumir la responsabilidad o que buscan un cambio en su vida, este libro les va ayudar.

Crece y hazte rico Un libro para quien está inconforme (Cortesía)

¿Qué es lo que puede encontrar el lector?

—Lo que va encontrar aquí es una radiografía de todo lo que yo he aprendido de forma pragmática en este camino que te he dicho que hace nueve años estaba arruinado hasta ahora que estoy generando millones.

Esto no va de perseguir sueños, sino de encontrar una necesidad, atenderla y cobrar por esa ayuda, la gente te va a pagar por que les ayudes o porque los entretengas, no te va a pagar para que tú cumplas tus sueños.

Es un libro muy sintético, del cual he sacado cualquier cosa que no sea funcional y útil. He creado 51 leyes, en las cuales con una frase muy contundente tienes un aprendizaje y el capítulo lo que hace es explicarte donde yo aprendí esto, qué es lo que me ocurrió, expongo mis fracasos, expongo mi divorcio. También expongo mis logros, todo lo que está ahí lo he vivido y porque lo he vivido lo puedo explicar. Por eso puedo hablar con esa contundencia de que debes asumir responsabilidad, de que las ideas no importan sino lo que importa es la ejecución de todas esas leyes que hay ahí.

Eres conocido como el rey de SEO ¿Cómo es que tienes ese mote?

—Porque lo perseguí para que ocurriera, hay un capítulo en el libro que explico esto, me lo enseñó Dalí. Vi una entrevista que le hicieron en la televisión norteamericana, él había escrito un libro que se llama “Diario de un genio” , entonces le hacían burla en plan de “¿pero cómo te atreves a escribir un libro tú mismo, autobiográfico y uses ese título?” Dalí, que era un increíble pintor pero también un excelente marketer, dijo “porque si no lo digo yo, no lo va a decir nadie”.

En ese momento dije “yo soy el rey del SEO”, al cabo de unos años hice un video hablando de esto, lo posicioné para que la gente buscara “rey del SEO” y me encontrara a mí.

Todo esto es marketing, es branding y explico algo que es muy bueno, el tema de conseguir que la gente te identifique, conseguir que te identifiques a ti, a tu producto, a tu empresa es mucho más sencillo de lo que parece, de lo que queremos hoy en día, porque todo el mundo esta mirando el móvil.

“Cuando te abres a las leyes reales de los negocios entones es cuando empiezan a pasar cosas, porque pierdes miedos, inseguridades y entiendes que las cosas van a ser difíciles. También, en esta sociedad parece que la gente quiere conseguir mucho pero esta dispuesta a sacrificar muy poco”. — Romuald Fons, Fundador del holding BIGSEO

¿Este libro de verdad hará rico a quien lo lea?

—No, no tiene por qué, es decir, esto es conocimiento, el conocimiento no te hace rico, sino que te da herramientas. El libro intenta que te pongas en marcha y en el primer capitulo digo: “si estas buscando una receta para el éxito, no la vas a encontrar en este libro, pero ¿sabes por qué no la vas a encontrar? ¡Porque no la hay!

Hay muchísima gente que ha conseguido el éxito de formas diferentes, lo que tienes que hacer es crecer, tan sencillo como eso. Si eres una persona que está inconforme en el lugar en el que estás, algo va mal y, ese algo que va mal eres tú y hasta que no entiendas que eres tú la persona que tiene que cambiar, la que tiene que dejar de culpar al exterior, la que tiene que tomar acción, hasta que no te des cuenta de eso, no va ocurrir nada más que sigas yendo hacia abajo, quejándote del mundo.

Yo no digo que sea mejor generar un imperio que querer ser panadero, ambas cosas son igual de buenas, lo que está mal es querer tener todo lo bueno de un imperio y no estar dispuesto a sacrificar lo que hace falta para conseguirlo.

¿Es un camino difícil?

—Por supuesto que lo es, es lo más difícil que he hecho en mi vida, pero eso no significa que sea imposible, es más, soy de la firme creencia que todo el mundo puede conseguirlo, porque me lo demuestra la realidad.

Cada uno de nosotros llevamos una maleta de habilidades y hay que saber sacarles provecho, tienes que olvidar tus debilidades, ir a tope con tus fortalezas.

Por ejemplo, cuando vas al colegio de pequeño y no se te dan bien las matemáticas, tus papás, te apuntan a clases de refuerzo para conseguir aprobar, eso esta muy bien en la escuela, pero en el mundo de los negocios no, porque lo que buscas es ofrecer un servicio mejor que los demás.

Si empiezas a mejorar lo que se te da mal, cuando mucho vas a llegar a un punto mediocre o normal, pero si te olvidas de eso y vas a tope en lo que se te da bien es cuando destacas, es cuando consigues atención, es cuando aportas algo que los demás no consiguen.

¿Qué les dices a nuestros lectores para que lean “Crece y hazte rico”?

—No hace falta que lean este libro si realmente están bien con su vida, pero si quieren un cambio o más de lo que tienen, si buscan generar un cambio en sus vida, les recomiendo que lean este libro, no sólo porque lo haya escrito, sino porque hay miles de personas que están diciendo públicamente en las redes sociales que les ha ayudado porque básicamente es un aprendizaje pragmático de lo que la vida me ha enseñado, desde este punto A al punto B, ni más ni menos.

