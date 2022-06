¿Necesitas un asesor para adquirir bienes inmuebles?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen alrededor de 80 mil agentes inmobiliarios en el país, y algunas de sus funciones primordiales son:

Servir como intermediario entre el comprador y el vendedor.

Ofrecer una oferta por el inmueble de parte del comprador al propietario.

Cerrar el trato entre comprador y vendedor.

Manejo de trámites inmobiliarios, de manera que se agilice el proceso legal.

Evitar procesos fraudulentos.

“Actualmente en México no tenemos mucha cultura de recurrir al asesor inmobiliario cuando de adquirir bienes inmuebles se trata y la preferencia suele ser buscar por nuestra propia cuenta o designar a nuestro equipo de trabajo esta tarea, siendo que éste no cuenta con la experiencia que se requiere, lo que trae como consecuencia que nos perdamos de algunas opciones que no estén a la vista en el mercado o que gastemos más del tiempo necesario en el proceso” — Ricardo Medina, CEO de Grupo CCIMA

Debido a esto, Grupo CCIMA nos comparte cuál es la importancia de contactar a este profesional antes de buscar un inmueble.

Más información sobre propiedades y el mercado

El profesional del sector tiene amplios conocimientos sobre rangos de precios e inmuebles por zona, por lo que puede ofrecer a su cliente un abanico importante de opciones y organizar visitas a fin de que el comprador potencial conozca sus características a profundidad, aunque la información fundamental (amplitud, servicios, habitaciones, metros cuadrados), también es del conocimiento del asesor.

Ayuda con las opciones de financiamiento

En el aspecto inmobiliario habitacional, un asesor es capaz de ayudarnos a elegir el crédito que mejor se adapte a nuestras necesidades y situación económica, al conocer las condiciones y requerimientos de cada institución crediticia, o al menos las más importantes.

Esto es importante, ya que de elegir de forma incorrecta nos arriesgamos a contraer deudas impagables a plazos excesivos.

Prevenir inversiones estancadas

Si se hace una mala inversión el dinero no crece y aunque esto es un riesgo constante en el sector, el contar con asesoría podría ayudarnos a evitar las propiedades o terrenos que no cuenten con buena proyección a futuro, que estén envueltas en problemas legales, deudas y en general, que no sean rentables.

Evitar riesgo de fraude

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los fraudes inmobiliarios están dentro de las diez quejas que más imperan en el país, lo que representa al año cerca de 600 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

En este contexto, un asesor inmobiliario puede traer cierta paz mental, al brindarnos la confianza de que el proceso se realizará bajo los estándares de ley y que ante todo, protegemos nuestra inversión.

