Así es la casa del doctor Doggie Howser en el Harlem de Nueva York

Los numerosos créditos del popular actor incluyen cine, televisión y Broadway, además de presentar los premios Tony (por los que ganó un Emmy) y los Oscar.

En el escenario de la popular serie de comedia Cómo conocí a tu madre, en la que interpretó al mujeriego Barney Stinson, Harris se enamoró de una estrella invitada, David Burtka, lo que provocó que la estrella saliera del clóset en una entrevista para la revista People en 2006.

Cinco años más tarde, tras la aprobación de la Ley de Igualdad Matrimonial de Nueva York, la pareja se casó en una ceremonia íntima en Italia coronada por una actuación de su buen amigo Elton John.

La pareja permaneció en Los Ángeles hasta que Cómo conocí a tu madre concluyó, mudándose con sus hijos gemelos, Harper y Gideon, a una hermosa casa de cinco pisos de Harlem en 2013.

La casa del doctor Doggie Howser en el Harlem de Nueva York Conoce esta increíble casa (Cortesía de Compass)

Completamente renovada por la diseñadora de interiores Trace Lehnhoff y el galardonado arquitecto Jeffery Povero bajo la dirección de la pareja, la residencia de 2 mil 438 metros cuadrados en la Quinta Avenida se puso a la venta en 7 millones 325 mil dólares y, según el New York Post , ahora se vendió por solo más de 7.1 millones, estableciendo un nuevo récord para el vecindario.

Se trata de un espacio verdaderamente único, la casa adosada de cinco habitaciones y seis baños cuenta con techos altos de 3.5 metros, espacios llenos de luz, hermosos trabajos en madera originales, interiores hermosamente restaurados y electrodomésticos de primera línea.

David Burtka es un chef profesional capacitado en Le Cordon Bleu, y la cocina de la mansión no decepciona, ya que cuenta con una enorme encimera tipo isla con un fregadero estilo granja, dos estufas Wolf de seis quemadores, un refrigerador/congelador Sub Zero, un refrigerador para bebidas separado, un refrigerador para vinos y una despensa de gran tamaño.

Hermosas puertas de vidrio se abren a una terraza al aire libre con parrilla incorporada y vistas a la ciudad para reuniones íntimas, mientras que la terraza de techo más grande, también con una parrilla incorporada, tiene espacio para invitados debajo de una pérgola de madera.

Un bar vintage procedente de un antiguo hotel y actualizado con nuevas tuberías y accesorios ofrece un lugar distintivo para el entretenimiento.

El dormitorio principal es amplio con una chimenea de gas (una de las tres en toda la casa) y un vestidor enorme, así como su propia terraza al aire libre con jacuzzi.

El baño de cinco accesorios está equipado con mármol Nero Marquina y un tocador doble. Una sala de estar/biblioteca adjunta ofrece un lugar privado para relajarse.

Neil Patrick Harris dejó su toque personal en la oficina del último piso de la casa, que se abre a través de una puerta secreta cuando se presiona el globo ocular de un mago en un cartel antiguo. Un hermoso jardín en terraza ofrece la oportunidad de conectarse con la naturaleza en el medio de la ciudad.

Un teatro de diez asientos, una sala de recreación, una bodega, un taller y un gimnasio completan la casa exquisitamente decorada.

Harlem, uno de los barrios más históricos de Manhattan, fue colonizado por los holandeses en 1658 y saltó a la fama cultural como el sitio del “Renacimiento de Harlem” de artistas afroamericanos en la década de 1920.

Cerca de 125th Street, hogar del famoso Teatro Apollo, sigue siendo un bulevar vibrante lleno de tiendas, restaurantes y vida nocturna, mientras que los parques de bolsillo en todo el vecindario brindan opciones para el ocio tranquilo.

