Las matemáticas siempre han sido catalogadas como “muy difíciles”, pero Math2me lleva 9 años facilitándole la vida a quienes desean aprender, pues su objetivo es que la comunidad educativa de jóvenes, maestros y padres de familia aprovechen Youtube para estudiar por su cuenta cuando quieran y donde quieran y, sobre todo, que le pierdan el miedo a las matemáticas para que se motiven en aprender.

Math2me Buscan que las matemáticas sean más fáciles para todos (Dreamstime)

Publimetro platicó con sus creadores, José Alejandro Andalón Estrada, egresado del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, mejor conocido como “Profe Andalón” (PA), y María González, conocida como “Kukis” (K), quien es creadora de material educativo en función al estudio de la física y de las matemáticas básicas.

¿Qué es Math2me?

Math2me "Kukis" (Cortesía)

— (K)Somos creadores de contenido, hacemos clases de matemáticas en video de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, todo referente a matemáticas y siempre nuestra intención es motivar a los estudiantes.

Además de las clases hacemos curiosidades, trucos, hemos hecho entrevistas a diferentes profesionistas, científicos para que nos digan cómo usan las matemáticas en el mundo laboral y nos hemos metido en varias aventuras con tal de compartir todo lo que las matemáticas pueden aportarles a los estudiantes.

Diversos estudios señalan que en nuestro país hay deficiencias en el aprendizaje de matemáticas desde primaria hasta universidad, ¿A qué se debe?

Math2me "Profe Andalón" (Cortesía)

— (PA) En los concursos internacionales como La Olimpiada Mexicana se obtienen muy buenos resultados en matemáticas, el detalle aquí seria a nivel público, obviamente hay varios factores, no solamente el académico o el maestro, sabemos que hay cuestiones extra aulas.

A veces en las escuelas no hay sanitarios o agua y otras carencias que provocan que los estudiantes no puedan sobresalir y no por su capacidad per se, creo que ahora con los contenidos, a diferencia de hace 20 o 30 años, ya hay más posibilidades.

Creo que los resultados se pueden ver reflejados en personas que salen del país, tal vez aquí a veces no hay las condiciones y se pone en claro que por capacidad no es. Obviamente, hay partes que faltan por mejorar, pero al final todo es un sistema y tenemos que ver una imagen más amplia.

— (K) A lo largo de los años a nosotros no ha tocado verlo, en las escuelas a veces el temario es difícil y no logra completar en el tiempo que se especifica, así que el maestro se ve obligado a andar de prisa y esto ocasiona que el estudiante no cuente con el tiempo suficiente para que piense o razone bien lo que se le enseña lamentablemente no se le da mucho el tiempo de que el estudiante piense, que razone por qué están saliendo las cosas.

Otra razón puede ser que el maestro no tuvo una buen capacitación en matemáticas y tampoco la puede transmitir o que el estudiante tiene muchos distractores, está viendo su celular.

Parte de lo que respondió Alejandro es el acompañamiento que viene con redes sociales y con todo lo que hay de forma digital pues va sumando al aprendizaje del estudiante; esas son las cosas que hemos visto y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, matemáticas no es nuestro fuerte.

Math2me "Profe Andalón" (Cortesía)

¿Qué solución ofrece Math2me a quienes deseen aprender mejor las matemáticas?

—(K) Uno de los beneficios de estar en Internet es que el estudiante, cuando necesita resolver alguna duda de la escuela o que va atener un examen, está disponible 24/7 este contenido en YoutTube.

Nuestra ventaja de crear contenido en video es que se resume mucho la información, entonces cuando van a la escuela y las clases de matemáticas son de una o dos horas, acá se resumes a tres, cinco o seis minutos, dependiendo la complejidad del tema.

Quitamos todos los distractores, tu ves los videos de nosotros es un pizarrón, utilizamos diferentes colores azul, rojo, negro y sale la mano y estos son los beneficios de estar generando contenido en Internet.

—(PA) Dentro de la plataforma, si el alumno tiene alguna duda también existe una comunidad. Su ventaja en el salón de clases es que puede levantar la mano, pero tal vez le duda porque le da pena hacerlo, en cambio acá, ve un video y al final hay personas que tal vez ya pusieron escrita su duda y puede analizarla, puede volver a preguntar o puede ver otras dudas que ni le habían pasado por la cabeza.

Math2me "Profe Andalón" y "Kukis" (Cortesía)

¿Cómo es su colaboración en equipo?

—(PA) Yo fui maestro frente a clase, María es comunicóloga y en cuestiones de comunicación ella es la master. Comparándonos con un salón tradicional, aquí se obtiene un resultado inmediato de la reacción de la clase, puedes ver las caras de los estudiantes o te pueden decir algo, pero acá cuando haces un video y lo haces mal, rápidamente lo puedes ver por comentarios, porque no lo comparten o porque tienen pocas visitas.

¿Cómo es el proceso de elaborar una clase?

—(PA) Un video pasa por etapas, primero tienes que pensar; si hago una clase grabada sin un guion, me puedo tardar mucho, eso lo vas entendiendo con el tiempo, porque puedes grabar varias veces, pero si me siento y compacto mi idea, tienes que pasar un proceso de cómo comprimir la información y que se entienda.

Hemos hecho más de 3 mil 300 clases en 13 años así que durante este camino largo hemos aprendido a comprimir información, también la plataforma YouTube ha pasado por una evolución de formatos, empezamos con clases normarles desde el 2009 y luego empezaron las transmisiones en vivo, después agregó otros formatos como el 360, pero el más reciente que son los shorts, considero que ha sido un reto mayor para los creadores, ahora es cómo haces una clase en un minuto y vertical.

“Tenemos todos los contenidos acomodados por libros, en playlist, por ejemplo de álgebra, otros de geometría, de aritmética, para que vean de principio a fin el tema que les interese, para que el alumno pueda fijarse las bases e ir avanzando en sus estudios” — María González (Kukis), Creadora de contenido Math2me.

¿Quiénes pueden estudiar Math2me? ¿Tiene costo o es gratuito?

—(K) Generamos todo nuestro contenido para redes sociales, si alguien quiere estudiar, por ejemplo, algo de bachillerato puede ver todas las clases ya que tenemos todo el bachillerato en video.

De secundaria tenemos casi el 80%, de primaria tenemos como un 70%, entonces tenemos mucho contenido y cualquier persona puede entrar en YouTube.

Estamos en todas las redes sociales, tenemos nuestra la pagina web, con YouTube también se pueden hacer miembros los estudiantes con la comunidad educativa que tenemos que son maestros también, padres de familia.

Todo lo que hacemos para redes sociales es gratis, tenemos 13 años trabajando entonces tenemos a disposición más de 3 mil 300 clases.

¿Qué le dicen a nuestros lectores de Publimetro que quieren reforzar sus matemáticas o están teniendo problemas, para que vayan a Math2me?

Math2me "Profe Andalón" y "Kukis" (Cortesía)

—(PA) Decirles que todos necesitamos en poca o en gran medida las matemáticas para tomar decisiones, podemos tomar la decisiones sin las matemáticas pero nos puede tomar un poquito más de tiempo y eso es dinero la mayoría del tiempo, así que para que tomen buenas decisiones en su carrera, en sus trabajos en su vida no se olviden de las matemáticas y para eso búsquennos en Math2me en YouTube.

