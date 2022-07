¿Qué significa ser mejor lugar para trabajar LGBTQ+?

La certificación “Mejor Lugar para Trabajar LGBTQ+”; es una iniciativa que evalúa las políticas y las prácticas de empresas mexicanas, en términos de inclusión y diversidad. La compañía de producción creativa, Hogarth México, es una de las 242 que han sido certificadas en 2022 por Human Rights Campaign.

La empresa cuenta con un grupo activo de la comunidad, llamado Hogarth UNITE, que todo el tiempo está organizando charlas, actividades e informando al resto de la compañía, en el cual también participan aliados.

“En Hogarth me siento libre, me da mucho gusto que no se sientan diferencias. Dentro del grupo llevamos tiempo platicando sobre cómo visibilizar a la comunidad trans. Incluso compartimos con Recursos Humanos un manual sobre el tema”.

— Julio Vilchis, miembro de Hogarth UNITE.