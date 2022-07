Conviértete en un experto de la música clásica

El término música clásica es usado para denominar incontables estilos de música, tales como: orquestal, coral, sinfonías, entre otro tipo de piezas que no necesariamente tienen que ver unas con otras, y es por ello que la mayoría de personas consideran difícil adentrarse en un género tan amplio.

María Hanneman Vera, estudiante de música clásica, quién ha ganado 27 premios, siete nacionales, 20 internacionales entre los cuales destaca el 1er lugar en la “IX Bienal Internacional de Piano, Música Clásica Formal”; 1er lugar en el “2021 International Music Competition, London Gran Prize Virtuoso”. También ha asistido a 22 festivales y dado más de 40 conciertos/recitales alrededor del mundo, teniendo el privilegio de tocar con más de ocho orquestas en dos continentes.

Música Clásica María Hanneman Vera, estudiante de música. (Cortesía)

Es por ello que María, la pianista mexicana de 16 años, comparte cinco recomendaciones de compositores que cuentan con un atractivo esencial para iniciarte en la música clásica:

Mozart: “Es un clásico, yo empezaría con algunas piezas sueltas, sus minuetes, rondós, y varias de sus sonatas”. Claude Debussy: “Se puede empezar escuchando el rincón para niños y por supuesto, Claro de Luna”. LV Beethoven: “Tanto la 5ta sinfonía como la 9na son excelentes piezas para arrancar escuchando Beethoven, así como sus sonatas para piano y violín y la gran famosa Für Elise”. J S Bach: “Variaciones Goldberg”. “Una forma muy fácil de adentrarse a la música clásica es escuchando el Lago de los Cisnes y el Cascanueces de Tchaikovsky”.

Escuchar y comprender la música clásica es todo un reto, si has intentado acercarte a ella sin mucho éxito o no has conseguido disfrutar de grandes obras, no te des por vencido, ya que según los expertos, el introducirse al mundo de la música clásica no es sencillo y es necesario empezar con los compositores adecuados.

Música Clásica Escuchar y comprender la música clásica es todo un reto. (Cortesía)

Para apreciar a fondo la música es necesario comprenderla y estar familiarizado con ella, conocer la época en la que se compuso una obra musical, quien era su compositor o la forma musical que ha adoptado pueden ayudarnos a acercarnos a ella con la predisposición adecuada; la música, como un paisaje, depende de su forma para impactar en su público.

