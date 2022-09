Wine & Food Festival celebra 10 años con tributo a la gastronomía mexicana

Wine & Food Festival cumple una década de reunir a los mejores chefs y sommeliers, una década de organizar las cenas y catas más exclusivas, de ofrecer propuestas gastronómicas espectaculares, de compartir conocimiento y pasión a través de talleres y conferencias, una década de rendir tributo a las cocinas del mundo, y esta nueva edición no será la excepción.

Wine & Food Festival El festival contará con chefs mexicanos de renombre internacional como Carlos Gaytán, que tiene su restaurante en Chicago; Martha Ortiz, en Londres y Diego Hernández, en Los Ángeles. (Cintia Soto/Cortesía)

Para festejar, Wine & Food Festival invitará a chefs legendarios y visionarios para rendir tributo a la gastronomía mexicana a través de cuatro cenas gala en Club 51 de la Torre Mayor de la Ciudad de México, que además de ofrecer menús extraordinarios y vinos premiados, también apoyarán a cuatro organizaciones de beneficencia.

Fundado en 2012 por David Amar, este festival reúne anualmente los mejores ingredientes y jugadores clave de la industria para convertirse en sinónimo no sólo de calidad, sino de visión y pasión por la gastronomía.

Wine & Food Festival Las cenas maridaje se enfocarán en esta ocasión a la cocina mexicana. (Cortesía)

Cancún y Riviera Maya fueron testigos del nacimiento de este encuentro único en su tipo, ahora considerado icónico, y que ha reunido a leyendas como Ferrán y Albert Adrià, Michel Troisgros, Daniel Boulud, José Andrés, Massimo Bottura, Martha Ortiz y muchos más. Ahora esta nueva edición ocurrirá en la Ciudad de México, donde ocurrirá la magia.

“A la par de Wine & Food Festival, la gastronomía mexicana ha estado en una etapa crucial a lo largo de estos diez años, lo cual resulta emocionante. Hemos visto el surgimiento, evolución y consolidación de una generación completa de chefs, cocineras y cocineros de todos los rincones de México, y hemos sido testigos del crecimiento de la industria vinícola. Por esta razón, rendiremos tributo a la gastronomía mexicana, porque es inspiradora” — David Amar, organizador del evento

El creador del Wine & Food Festival señaló que las cuatro magníficas cenas co-patrocinadas por The Glenlivet Single Malt y Topo Chico se convertirán también en un homenaje a Chefs Estrella mexicanos y sommeliers, así como a los sabores, ingredientes, vinos y aromas de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

Cenas para rendir tributo a la gastronomía mexicana

Las cenas en Club 51 iniciarán a las 19 hrs., en la que los invitados serán recibidos con una inolvidable experiencia sensorial creada por The Glenlivet Single Malt. Algunos de los cócteles que se degustarán son The Last King, cítrico y refrescante, y la clásica Paloma, reinventada con el sabor único de este single malt.

Una hora después darán inicio las cenas integradas por seis tiempos ideados por experimentados chefs, además de una cata maridaje guiada por reconocidos sommeliers quienes, con su experiencia, elegirán vinos de las prestigiadas bodegas Enate y Quinta Monasterio, así como bebidas premium para acompañar cada propuesta.

Wine & Food Festival Este festival se distingue por la exclusividad de sus cena maridaje. (Cintia Soto/Cortesía)

Best of Baja

12 de octubre

Chefs: Alfredo Villanueva (Valle de Guadalupe), Solange Muris (Ensenada) y Javier Plascencia (Tijuana); maridaje a cargo de Sommeliers Manuel Negrete y Steve Ayón.

Organizaciones de beneficencia que se apoyará: Apoyo a Casa del Migrante en Tijuana y Casa Albergue Temporal para Niños.

Esta cena enaltecerá la frescura de los sabores del mar y la creatividad de los chefs que han puesto en el mapa culinario a La Baja, un punto imperdible para los apasionados de la gastronomía contemporánea.

Chefs Estrella de CDMX

13 de octubre

Chefs: Jorge Vallejo (Número 11 de Latam 50 Best), Sofía Cortina (Mejor repostera de Latinoamérica) y Eduardo García (Estrella Damm Chef´s Choice y premiado como Best Reinvention); maridaje a cargo de Sommeliers Johan Valderrábano y Miguel Ángel Maldonado.

Organización de beneficencia que se apoyará: Save The Children.

El carácter cosmopolita de la Ciudad de México la ha convertido en punto de encuentro para quienes ofrecen experiencias culinarias únicas y para las personas que buscan propuestas arriesgadas, bien ejecutadas y cuyos sabores inundan el paladar.

Chefs Estrella del Sureste

16 de noviembre

Chefs: Martha Zepeda (Chiapas), Kievf Rueda Courrech (Chiapas), Rodolfo Castellanos (Oaxaca), Pedro Evia (Yucatán); maridaje a cargo de Sommeliers Areli Curiel y Steve Ayon.

Organizaciones de beneficencia que se apoyarán: FONCET Fondo de Conservación El Triunfo y Sueños de Ángel A.C.

Dentro del vasto mosaico de la cocina mexicana, la de Chiapas, Oaxaca y Yucatán ocupan un lugar muy especial. Sus platillos enamoran al fusionar tradición y vanguardia que se degustan en cada bocado.

Wine & Food Festival Las cenas maridajes se llevarán a cabo en el Club 51 de la Torre Mayor, desde donde se obtiene una vista espectacular de la Ciudad de México. (Cortesía)

Chefs de México en el mundo

17 de noviembre

Chefs: Carlos Gaytán (Chicago), Martha Ortiz (Londres) y Diego Hernández (Los Ángeles); maridaje a cargo de Sommeliers: Marcos Flores y Mauricio Jiménez.

Organización de beneficencia que se apoyará: FUCAM Fundación del Cáncer de Mama.

La gastronomía mexicana es reconocida y premiada. Sin embargo, en los últimos años, ha logrado expandir aún más sus fronteras gracias a los chefs que abren restaurantes en diferentes ciudades del mundo, recibiendo los aplausos de los comensales internacionales.

Wine & Food Festival en números

32,766 asistentes

286 Chefs Estrella

65 locaciones

7 ciudades (Cancún, Riviera Maya, Tulum, Ciudad de México, San Francisco, Nueva York y Montreal)

250 eventos diferentes

405 marcas participantes

51,827 fans en Facebook

1.5 billones de impactos en medios de comunicación

342 medios acreditados

