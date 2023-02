Cuba promueve atractivos turísticos y anuncia nueva ruta Monterrey-Cayo Coco

Cuba presentó en la CDMX su nueva oferta turística de la mano de Enjoy Travel Group donde además se anunció la apertura de su nueva ruta área desde la ciudad de Monterrey a Cayo Coco con el objetivo de aumentar la emisión de turistas mexicanos desde esa parte del país hacia la mayor de las Antillas.

El evento tuvo lugar en el hotel Camino Real de Polanco donde se dieron cita Marco Fermín Rodríguez Costa, embajador de la República de Cuba en México, funcionarios de la embajada de Cuba en el país azteca, cadenas hoteleras procedentes de la isla entre ellas Melia, Iberostar, Blue Diamond y Mutu; agencia de viajes, touroperadores, medios especializados, artistas y directivos de importantes compañías.

Xiomara Martínez, directora general de Enjoy Travel group México y Viajes Bojórquez. (Cortesía)

Unidos por tradiciones

“México es el quinto operador de mercado emisor más importante para Cuba, nuestro objetivo es llevar realmente lo mejor que tiene Cuba en la cultura, el deporte y demás atracciones. Entre Cuba y México todo es bonito y sabroso” afirmó Xiomara Martínez, directora general de Enjoy Travel group México y Viajes Bojórquez.

Con la visión de unir al mundo a través de los viajes, Enjoy Travel Group-Enjoy Cuba permite a los viajeros, descubrir una nueva forma de vivir la verdadera esencia de este destino, sumergiéndose en la auténtica realidad local, uniendo pueblos, tradiciones y culturas universales.

“Los tenemos que esperar en Cuba, es uno de los objetivos básicos de nuestro trabajo, de nuestro gobierno y del ministerio de turismo, promover el turismo mexicano que siempre ha tenido una presencia histórica en el mercado cubano y que hoy aspiramos seriamente a reconquistar. No hay mucho que decir sobre lo que une a México y a Cuba, en primer lugar, la cultura, como no hablar de la música, películas, cuántas cosas no tenemos en común, eso hace que se facilite que los mexicanos vayan a Cuba y disfruten juntos nuestro pueblo. Somos un destino seguro, un pueblo instruido, conocedor y amable, pero que va a recibir un poquito más a los amigos mexicanos, señaló Marco Fermín Rodríguez Costa, embajador de la República de Cuba en México.

Enjoy Cuba ofreció una recepción para promover sus atractivos turísticos al que asistieron diversas personalidades del mundo de la cultura, política y el entretenimiento. (Cortesía)

Nueva plataforma

Dentro de este evento también se realizó el lanzamiento de Enjoy Pro, una plataforma exclusiva B2B, novedosa, sustentable, potente, accesible y óptima; una fórmula para crecer junto a las agencias de viajes, que garantiza la reserva y confirmación inmediata, gestión de vuelos con concesiones APIs disponibles y un sistema único de fidelización.

“La intención es que esta plataforma sea líder para gestionar los viajes entre Cuba y México y el resto de Latinoamérica, está en evolución continua y se adapta a las necesidades de cada una de las agencias para vender y ofrecer un producto rápido, eficiente a un precio competitivo, además de ayudarlos a vender el destino y a capacitarlos”, aseguró Geovanni Reyes, director de marketing Enjoy Travel Group.

Cayo Coco es famosa por sus playas de arena blanca y arrecifes de coral. (Dreamstime)

Así que todos los viajeros que desean viajar a esta paradisiaca isla lo pueden hacer y aprovechar las rutas hacia dicho destino que cuenta semanalmente con dos vuelos desde la CDMX en el nuevo aeropuerto Santa Lucía, dos rutas desde Mérida y cinco desde Cancún y próximamente desde Monterrey conectando con los Cayos.

Recuerda Cuba ofrece varias modalidades turísticas: vacacional, deportivo, incentivo, de lujo y accesible con paquetes a la medida de cada viajero para recorrer los circuitos convencionales y demás atractivos.

