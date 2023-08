Cinco beneficios de hacer yoga sobre el agua y dónde practicarlo

El Sup Yoga es un tipo de yoga originario de California que se practica en el agua sobre una tabla similar a las que se utilizan en el paddle surf, llamada paddle board yoga.

El yoga es una de las actividades más realizadas en el mundo del fitness. Se ha vuelto tan popular que cada vez se crean más y más variaciones. Recientemente se creo el SUP Yoga, un ejercicio para los amantes de los deportes acuáticos y los que buscan un ejercicio completo.

Esta corriente toma su nombre del Stand Up Paddle o Paddle Surf, pues se realizan posturas de hatha yoga en una tabla flotando sobre el agua. No es fácil, pues el equilibrio es factor importante, puede que alguno termine con un chapuzón inesperado. Es apto para personas de 10 hasta 60 años, algunos expertos recomiendan que los niños más pequeños, las embarazadas y las personas más mayores deberían abstenerse por los riesgos de caídas.

1. Mejora el equilibrio

Evidentemente, hacer las posturas sobre una tabla inflable requiere mucho más equilibrio que el yoga tradicional. A diferencia del firme y estable suelo, el agua puede significar un reto mayor. Esto sin embargo es un gran beneficio, ya que la fuerza del core y los abdominales es esencial para mantener el balance, así que los que practican esta disciplina trabajan de forma constante esta zona.

La principal diferencia entre practicar sobre el agua, con una tabla y no en la tierra con un mat es la inestabilidad. (Cortesía)

2. Fuerza y musculatura

El SUP Yoga, igual que el yoga tradicional se trata de trabajar con el peso corporal, esto requiere de fuerza para mantener y conseguir las posturas. Otras de las habilidades trabaja este tipo de yoga es la flexibilidad, esto resulta evidente debido al tipo de posiciones que se practican habitualmente. En general, todo esto lleva a trabajar la musculatura profunda, quiere decir que se gana fuerza sin una hipertrofia considerable.

3. Baja el estrés

Para gran parte de la población, el estrés se ha vuelto en una enfermedad crónica que parece nunca desaparecer. La concentración que requiere practicar el SUP Yoga es considerablemente grande, no sólo se debe mantener la postura, sino que además no se debe perder el equilibrio. Adicionalmente el ejercicio reduce el cortisol, que provoca el estrés, por lo que puede resultar muy beneficiosa su práctica.

Lo practican celebridades como Jennifer Aniston, Matthew McConaughey, Lance Armstrong o Kate Hudson. (Cortesía)

4. Mejora emocional

Los instructores de esta disciplina afirman que ayuda a las personas a encontrar su centro, desarrollar la capacidad de encontrar equilibrio y balance interno mientras todo alrededor está en movimiento. Otros aseguran que se logra una profundización extra, mayor fuerza interior y fuerza de voluntad.

5. Coordinación y consciencia corporal

Al tener que mantener el equilibrio constantemente, conocer el cuerpo es indispensable. Cada movimiento está pensado en llevar la flexibilidad y fuerza a su límite, por lo que la estabilidad juega un papel fundamental. Todo eso en conjunto desarrolla la consciencia corporal y una coordinación mente-músculo muy alta.

¿Dónde practicarlo?

En la CDMX, una de las opciones para practicarlo es en el Hotel JW Marriott de Polanco que junto al Yoga Flowt, el primer estudio flotante basado en esta ciudad, abrieron una corta de temporada de clases especializadas de Sup Yoga.

Y aunque es una actividad wellness que ya casi termina, pronto se volverá a retomar debido a la gran aceptación que tuvo y que va de la mano con la transformación del hotel que bajo su campaña de #EvolutionInMotion invita a sus huéspedes y público a disfrutar de sus diversas amenidades para relajarse.

Así que no te pierdas la oportunidad de practicar yoga sobre el agua y déjate llevar por Adriana Romandía, directora y fundadora de dicho estudio quien te orientará a realizar cada ejercicio con seguridad y destreza para que adoptes un estilo de vida saludable.

