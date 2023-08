Muralista Paola Delfín plasma su arte para enaltecer la CDMX

Paola Delfín Gaytán es una pintora y muralista autodidacta mexicana perteneciente a la generación del post-grafiti, corriente del arte urbano que se caracteriza por el uso de diversas técnicas como plantillas, pósteres, pegatinas, murales, o grafitis y ha destacado internacionalmente por sus trabajos realizados en ciudades, no sólo de México, sino de algunos países europeos como Reino Unido, Holanda o Ucrania o latinos como Colombia o Puerto Rico, por mencionar algunos.

La marca Johnnie Walker, como parte de su compromiso con la sostenibilidad en su diseño, unió fuerzas con Graviky Labs, empresa dedicada al desarrollo de la tecnología Air-Ink amigable con el ambiente y diversos artistas, entre ellos la mexicana, para plasmar la creatividad de diferentes artistas internacionales en las botellas de su etiqueta Black Label.

Para representar el alma de la capital mexicana, se creó Keep Walking Mexico City, una botella de diseño especial y edición limitada producto de la colaboración con la muralista mexicana Paola Delfín, cuyo trabajo se caracteriza por mostrar el empoderamiento femenino a través de su estilo, con el cual ha dado presencia tanto a la escencia, como a la fortaleza de las mujeres en la industria del arte.

A través de esta colaboración, se plasma el talento y creatividad de los artistas en cada una de las botellas, convirtiéndolas en una obra de arte digna de un coleccionista.

“Ha sido un honor diseñar estas botellas y plasmar en ella el alma de la CDMX, un lugar que me vio nacer y crecer como artista y mujer, porque el vivir aquí y el rodearme de mujeres fuertes, me ayudó a ser más independiente, empoderada y minuciosa en mi trabajo, por lo que busco reflejar esto en cada una de mis obras, demostrando el progreso que la ciudad ha tenido, pero sobre todo, inspirar a una nueva generación de chilangos, y por qué no, a todos aquellos que la visiten.”

— Paola Delfín Gaytán, muralista