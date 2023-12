Brilla en las fiestas de fin de año con un outfit metalizado

En un deslumbrante evento celebrado en Ciudad de México, Stradivarius marcó pauta presentando su nueva colección de fiesta con la participación estelar de la reconocida celebrity mexicana Michelle Salas, junto a las talentosas actrices Samadhi Zendejas y Macarena García, ambas conocidas por su papel en la serie Control Z.

La pasarela contó también con la presencia destacada de la tiktoker y cantante Mía Salinas, quienes lucieron radiantes las propuestas de la firma.

Michelle Salas, Samadhi Zendejas, Macarena García y Mía Salinas presentaron esta nueva colección. (Cortesía)

También lee: Los sneakers que transformaron la forma de usarlos

Este espectacular desfile, que fusionó tendencias de Tik Tok GRWM, astrología y moda bajo el lema Get ready for the future, contó con la participación especial de la renombrada astróloga Mela Pabón (@checkinmela), brindando a las invitadas una experiencia mágica e inolvidable.

La atmósfera única de una casa singular en la colonia Roma, especialmente ambientada para la ocasión, permitió a las invitadas disfrutar de experiencias únicas como la lectura de su carta astral, la preparación de cócteles inspirados en sus signos zodiacales, la elección del match perfecto en perfumes, y por supuesto, descubrir las propuestas deslumbrantes para cerrar el año con broche de oro.

La tendencia: tonos metalizados. (Cortesía)

Arma un look con estilo

La nueva colección de fiesta de Stradivarius se erige como una oda a la elegancia y el glamour con prendas en tonos metalizados que capturan la esencia festiva de la temporada.

El dorado, el plata y el cobre se conjugan en vestidos, caftanes y faldas, realzando la sofisticación de quienes los eligen.

Las lentejuelas, auténticas protagonistas, adornan estas piezas convirtiéndolas en un must-have para las celebraciones venideras.

Con estas prendas puedes armar outfits fáciles y elegantes. (Cortesía)

Te interesa: Descubre la eterna influencia de los íconos de la moda en la colección Icons

No olvides los accesorios

Para elevar aún más el impacto de cada conjunto, la colección se complementa con maxi joyas y accesorios brillantes que cierran el círculo de la elegancia festiva. Desde aretes deslumbrantes hasta bolsos relucientes, Stradivarius asegura que cada detalle contribuya a un look radiante y lleno de estilo.

No olvides complementar con bolsos y accesorios. (Cortesía)

En este contexto, la tendencia para el fin de año se inclina hacia la sofisticación metalizada, brindando a las mujeres la oportunidad de destacar y brillar con luz propia en cada celebración.

Para un outfit impecable, combina un vestido metalizado con lentejuelas con unos tacones elegantes, y añade accesorios llamativos para un toque final deslumbrante.

¡Así que prepárate para el futuro y atrévete a brillar en cada ocasión especial!