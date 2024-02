Grupo de personas celebran cumpleaños en un puente peatonal en Guadalajara

Hace poco empezó a circular en las redes sociales imágenes de un cumpleaños que celebraron un grupo de personas en un puente peatonal ubicado en Guadalajara.

El festejo se llevó a cabo la noche del domingo 4 de febrero y las personas llevaron mesas y sillas, además de que adornaron el paso interior de un puente peatonal.

Chuy Vicente es uno de los participantes a la fiesta del Puente peatonal de Periférico. El tema se hizo viral y acá el @IsaackdeLoza pudo hablar con este chico

Acá la nota y el video que se hizo viral de esa bonita forma de usar el espacio público https://t.co/t86xw9SZDF pic.twitter.com/YV2BaNtnNC — Omar García (@omar_comunica) February 6, 2024

Dicho puente peatonal se encuentra ubicado en el Periférico Norte al cruce con calle Betania, en Guadalajara, Jalisco. Y en las redes sociales han estado circulando videos e imágenes del cumpleaños que se llevó a cabo en ese sitio.

Las personas que organizaron la fiesta en el puente peatonal de Guadalajara no fueron multadas

Después de que empezara a darse a conocer el festejo que se realizó en el puente peatonal de Guadalajara, muchos se han preguntado si contaban con los permisos necesarios para hacerlo.

😳 Con mariachis y todo, estas personas armaron una fiesta en un puente peatonal de Guadalajara, #Jalisco. 🎻



El tercer mundo duele, duele mucho 🤦 pic.twitter.com/JxF2KeScNt — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) February 7, 2024

Los organizadores de la fiesta habían expresado que sí contaban con los permisos, pero Juan Pablo Hernández, comisario de la Policía municipal de Guadalajara, ha negado tal hecho.

Según las autoridades, la fiesta en cuestión se trataba de un reto que se ha vuelto muy popular en las redes sociales , motivo por el cual tuvieron que llegar a la fiesta para que quitaran todo y se fueran.

#INCREÍBLE 🔴| Al parecer un grupo de personas realizó una fiesta en un puente peatonal de Guadalajara.



¿Habían escuchado de algo así? 🫠 pic.twitter.com/eMMz0MUNGf — Libro Negro (@Libro_negro_) February 5, 2024

La policía no arrestó a nadie de esta fiesta a pesar de que bloquearon una de las vías de comunicación de Guadalajara, por lo que no pasó a mayores. No obstante, algunos usuarios se han quejado de que al menos los hubieran multado porque podría volverse común que grupos grandes de personas bloqueen el paso de varías vías solo para ganar vistas.