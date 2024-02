¿Buscas un smartwatch Inteligente, versátil y confiable? Esto te interesa

Si estás buscando un compañero confiable para tus aventuras diarias o tu rutina de ejercicios, ya no busques más pues el Amazfit Active Edge es la elección perfecta para ti. Desde el momento que lo sacas de la caja te enamorarás a primera vista por la meticulosa atención al detalle en una combinación de elegancia y robustez, con una pantalla táctil AMOLED de 1,32 pulgadas y una construcción liviana, pero duradera.

Por supuesto, cuenta con decenas de esferas para que lo personalices a tu gusto. (Publimetro/Ignacio Campos)

¿A qué me refiero? Me llamó la atención en este modelo las correas semitransparentes, que se alejan de lo convencional. Estas correas no sólo solamente atractivas, sino que también están diseñadas para ofrecer comodidad y durabilidad, es decir, son lo suficientemente suave como para evitar la irritación de la piel, pero lo suficientemente resistente como para asegurar el reloj, independientemente de los movimientos del usuario.

Otra característica destacable es que resulta ideal para deportes acuáticos, además de soportar lluvia y salpicaduras. Esta durabilidad garantiza que el seguimiento del estado físico sea ininterrumpido, independientemente del entorno.

Software

Con un diseño moderno y limpio, los íconos no solo son visualmente atractivos sino también intuitivos, lo que permite a los usuarios navegar a través de varias funciones sin esfuerzo. Esta facilidad de navegación se ve reforzada aún más por la pantalla táctil sensible del reloj inteligente, que registra movimientos y toques con un retraso mínimo.

El GPS que incluye mantiene una alta precisión. (Publimetro/Ignacio Campos)

La personalización es un elemento clave, hay la disponibilidad de varias esferas del reloj que van desde diseños analógicos clásicos hasta diseños digitales más contemporáneos, algunos de los cuales pueden mostrar información adicional como el clima, los pasos y la frecuencia cardíaca.

Monitoreo de frecuencia cardíaca

Está equipado con un monitor de frecuencia cardíaca durante todo el día. Esta función realiza un seguimiento continuo de tu frecuencia cardíaca y proporciona datos valiosos que pueden usarse para medir tu salud general y niveles de condición física. La precisión del monitor es comparable a la de otros relojes inteligentes de alta gama, lo que lo hace confiable para los usuarios que necesitan vigilar de cerca su salud cardíaca.

En el apartado del cuidado de salud también destaca por muchas de sus funciones. (Publimetro/Ignacio Campos)

Seguimiento del estrés y el sueño

Esta función utiliza datos de variabilidad de la frecuencia cardíaca ofrece información sobre los niveles de estrés a lo largo del día. Además, la funcionalidad de seguimiento del sueño del reloj proporciona un análisis completo de los patrones de sueño, incluidos los ciclos REM, el sueño profundo y la calidad general del sueño. Este monitoreo te ayudará a comprender y mejorar tus hábitos de sueño.

Medición de oxígeno en sangre (SpO2)

La inclusión del seguimiento de SpO2 es un avance notable en los relojes inteligentes. La capacidad del Active Edge para medir los niveles de oxígeno en sangre es particularmente útil para atletas y entusiastas del fitness que desean controlar su saturación de oxígeno durante entrenamientos intensos, entrenamientos a gran altitud o incluso comprobar su salud respiratoria general.

Seguimiento de actividad física

Inclute más de 130 modos deportivos diferentes, desde actividades convencionales como correr y andar en bicicleta hasta deportes más especializados, lo que garantiza que casi todos los tipos de atletas puedan realizar un seguimiento de su actividad con precisión, pero lo que distingue al Active Edge no es sólo la cantidad de estos modos, sino también la calidad de los datos y la información que proporcionan.

El reloj tiene la capacidad de detectar si caminas, trotas o corres de manera espontánea. (Publimetro/Ignacio Campos)

También cuenta con detección automática para más de siete deportes, lo que agrega una capa de conveniencia para los usuarios. Esta función de detección inteligente reconoce y registra automáticamente actividades como caminar y correr, lo que facilita a los usuarios realizar un seguimiento de las sesiones de ejercicio espontáneas.

Guía de capacitación impulsada por IA

Una de sus características más futuristas es la guía de entrenamiento impulsada por Inteligencia Artificial, a la que se puede acceder a través de la aplicación complementaria. Esta función actúa como un entrenador virtual y ofrece planes de entrenamiento personalizados y seguimiento del progreso.

Está diseñado para adaptarse al nivel de condición física y los objetivos del usuario, proporcionando un régimen de ejercicio personalizado que puede mejorar la efectividad de los entrenamientos.

Conectividad y compatibilidad

Está equipado con la última tecnología Bluetooth, lo que garantiza una conexión estable y rápida con los teléfonos inteligentes. Esta característica es vital para notificaciones en tiempo real, control de música y sincronización de datos con la aplicación Amazfit. Los usuarios pueden esperar un proceso de emparejamiento sin complicaciones con dispositivos Android e iOS, lo que demuestra la versatilidad del reloj.

Incluye 130 diferentes modos de entrenamiento. (Publimetro/Ignacio Campos)

Duración de la batería

Este smartwatch afirma tener una impresionante duración de batería de hasta 16 días en condiciones de uso normales, aunque esto es relativo pues depende de las funciones que se utilicen.

En mi caso, que lo usé para actividades diarias como contar pasos, notificaciones ocasionales y algunos entrenamientos cortos a la semana tuve una duración de 10 días, antes de volver a cargarlo, por cierto, una carga completa, del cero al cien, tarda aproximadamente 2 horas. Esta capacidad de carga rápida, combinada con la mayor duración de la batería, significa menos tiempo atado a un cargador y más tiempo en la muñeca.

Este reloj inteligente tiene muy buena relación precio-calidad. (Publimetro/Ignacio Campos)

Conclusiones

El reloj inteligente Amazfit Active Edge destaca por ser una combinación de elegancia y funcionalidad robusta. Su diseño sofisticado, seguimiento integral de la salud, duración prolongada de la batería y construcción resistente al agua lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan un reloj inteligente versátil y confiable…ah y sin mencionar el precio competitivo que lo hace bastante accesible para muchos.

