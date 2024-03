Encuentra una fusión de sabores en este brunch dominical

Muy pocos son los aventurados que se levantan un domingo temprano, ya que es el día que se dejan a un lado las presiones por el tiempo y se permanece más tiempo en la cama...hasta que el hambre empieza a exigir que se le dé algo para calmarla.

Y para ese apetito feroz nada como empezar el día con el brunch dominical que ofrece Feroce, el restaurante italiano que se destaca por tomar influencias de la cocina griega, turca, israelí, española y árabe, con el fin de brindar un giro diferente a lo tradicional. Se ofrece de 8:30 a 13:30 hrs. con un menú árabe israelí que cautivará a tu paladar por su combinación de ingredientes.

El restaurante se ubica en el primer piso de una bella casona de Tonalá 144. (Publimetro/Ignacio Campos)

¿Qué encontrarás?

Por supuesto, cuenta con los clásicos para desayunar como el Bowl de yogurt con fruta de temporada, Bowl de avena con frutos rojos, el Avocado y la French Toast, Waffles o Chilaquiles de mole o morita.

Nosotros probamos...

Mi acompañante y yo nos fuimos por lo diferente, así que pedimos el Big Shakshuka, que consiste en un par de huevos a la cazuela con salsa de tomate y pimiento, receta de la abuela, acompañados de pan jala y los Benedictinos, huevos pochados sobre una papa hashbrown, salmón curado, salsa holandesa y hueva de trucha ahumada.

Los clásicos huevos Benidictinos también son muy recomendables. (Publimetro/Ignacio Campos)

Mi sugerencia es que pruebes el Big Shakshuka ya que el sabor de la salsa es exquisito, tanto que mi acompañante remobaja su pan en ella una y otra vez, aunque los Benedictinos, tampoco te defraudarán, pues aquí tienen un toque diferente a los tradicionales que te sirven en cualquier otro lugar.

La verdad es que nos llenamos bien con estos dos platillos, por lo que ya solamente tuvimos espacio para un smoothie llamado El Fresón, de fresa y plátano y el Calala, de mango y naranja, para tapar ese huequito que aún nos quedaba.

Los smoothies son frescos, deliciosos y te llenarán de energía para empezar bien tu día. (Publimetro/Ignacio Campos)

¿Qué más hay?

Hay un apartado que se llama Delis donde podrás encontrar algunos platillos como el Borek, una especiae de empanada o pastel turco, preparado con una mezcla de quesos y espinacas; Roast beef, de certificación Kosher, preparado con mostaza antigua y servido con cebolla caramelizada y pepinillos o el Egg Sándwich, en el que usan una mezcla de quesos gratinado envueltos en una tortilla de huevo con perejil.

Anímate a probar este concepto diferente para desayunar. (Publimetro/Ignacio Campos)

Conclusiones

A pesar de que cuenta con casi un año en la escena gastronómica de la CDMX, Feroce ha logrado posicionarse como un hotspot de la colonia Roma, tarea nada fácil si se toma en cuenta todos los buenos restaurantes que hay.

A su favor tiene una buena ubicación en una casona preciosa, un espacio íntimo, agradable y un menú que se esfuerza por ofrecer nuevos sabores, no sólo del brunch dominical sino de su carta regular, que se distingue y que poco a poco ha ido ganando adeptos, así que si no lo has probado ¿qué esperas para visitarlo y sumarte a los convencidos por su sabor?

Feroce

Tonalá 144, primer piso, Roma Norte.

IG @feroce.mx