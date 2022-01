¿Tú lo dejarías? Conductor abandona Lamborghini en carretera del Sol

Los amantes de la velocidad suelen gastar gran cantidad de dinero en coches que sean lo suficientemente rápidos. En diversas carreras del país, se han suscitado algunos accidentes generados por el exceso de velocidad.

Con un costo de entre 15 y 20 millones de pesos, sólo se fabricaron 63 unidades.@Pueblaonline pic.twitter.com/CFYC6ORKLr — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) January 26, 2022

En esta ocasión, una persona abandonó su vehículo de lujo en la carretera del Sol, cuando comenzó a incendiarse.

El periodista Arturo Luna Silva, compartió un video de cómo quedó el automóvil de lujo sobre la carretera de Guerrero.

Todo esto ocurrió a la altura del kilómetro 227 cerca del puente de Mezcala. El accidente se originó por el exceso de velocidad al que viajaba el Lamborghini, modelo Aventador SVJ 63 Roadster.

El conductor perdió el control y provocó la volcadura del automóvil, que segundos después comenzó a sacar llamas. La persona optó por abandonar su vehículo.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, el Lamborghini estaba abandonado y en llamas. Hasta el momento se desconoce quién es el propietario del auto, ya que las placas se derritieron por las altas temperaturas que consumieron al coche.

Un Lamborghini único

El Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster, es un automóvil edición especial del que se fabricaron sólo 63 unidades. El cual puede alcanzar velocidades de más de 350 kilómetros por hora.

El precio de este auto varía desde los 15 hasta los 20 millones de pesos.

La grabación ya cuenta con miles de reproducciones y en ellas se pueden leer comentarios como: “Autos de ensueño que en un ronquido se pulverizan, yo por eso no cambio mis Dodge si mis Dodge patas” o “Ya no me gustaba, luego me compro otro mas chido”.

