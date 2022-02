“Nos descalifican por reclamar el legítimo derecho a vivir libres y seguras”: María Elena Esparza llega a #NMTalks

Maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y comunicóloga feminista egresada del Tecnológico de Monterrey, actualmente, es Asesora Honoraria del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, desde donde diseña intervenciones, talleres y campañas de difusión para promover los derechos de poblaciones vulnerables y empoderarlas.

María Elena Esparza, , comunicóloga feminista Nuestra invitada nos habló de aquella violencia que no es tan visible pero que también es preponderante detectar, ya que ahí es donde comienza todo, la violencia psicológica, la violencia física, patrimonial, económica y sexual. (Cortesía)

Durante 2021 se registraron en el país 966 feminicidios, se habla de que 2 o 3 mujeres que dejan de existir (al día) por razones de género. ¿Qué diferencia el feminicidio de un homicidio? Que la motivación del asesinato sea el simple hecho de ser mujer.

[ Interiores modernos, logra el tuyo ]

¿Pero qué pasa con los homicidios dolosos? En el mismo año fueron asesinadas 2 mil 746 mujeres y de homicidio culposo fueron 3 mil 284. Tan solo el año pasado 6 mil 996 mujeres perdieron la vida de alguna forma relacionada con la inseguridad y la violencia.

Las mujeres somos el doble de propensas a sufrir ciberacoso y al menos la mitad de las internautas han recibido imágenes sexuales explícitas sin su consentimiento, de acuerdo con @pewresearch No puede haber #InternetSegura si ahí se replica el machismo del mundo material.

Es urgente que conozcamos estas cifras para poder así entender la importancia del movimiento feminista y del clamor de las mujeres, el que nuestra realidad sea distinta no debe ser motivo para ignorar lo que están viviendo muchas otras, la verdadera sororidad es ahora.

[ Tips para surtir tu alacena ]

Nuestra invitada nos habló de aquella violencia que no es tan visible pero que también es preponderante detectar, ya que ahí es donde comienza todo, la violencia psicológica, la violencia física, patrimonial, económica y sexual.

La recomendación para los colectivos feministas es estar alerta, la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el ámbito privado, hay un velo y una confusión generada por el mismo sistema patriarcal que aún hoy en pleno siglo XXI se sigue dejando de lado, la importancia del consentimiento, del respeto al cuerpo femenino, de su mismo derecho a la reproducción.

“El resultado que queremos es que no pase nunca más, que no haya nunca más una Lourdes asesinada, que no haya nunca más una mujer que es golpeada, una mujer que es acosada en la calle”

— María Elena Esparza