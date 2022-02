¡Karma instantáneo! Ladrones de autopartes roban faros y al intentar huir, su coche se apaga

¡Se le juntó el ganado! Mujer se hace viral al descubrir que sus cuatro novios la esperaban en la puerta de su casa

Sin temor a Dios, la mujer negó estar saliendo con tres de ellos Por Alejandra Mejía Arzate 16 de febrero 2022 a las 16:18 hrs. ¡Comiendo pan en frente de los pobres! Sin duda, el 14 de febrero es una fecha para celebrar el amor y la amistad en distintos países del mundo pero, ¿qué pasa cuando el amor te llega en forma de cuatro novios y con entrega a domicilio? Aunque parezca una broma de mal gusto, eso le ocurrió a una mujer que regresaba de una cita con uno de los cuatros novios cuando se percató que otros tres hombres la esperaban afuera de su casa con regalos para festejar juntos el 14 de febrero, ¿Poliamor, eres tú? La grabación se hizo viral gracias al vecino chismoso que documentó toda la tragedia amorosa que ocurría a tan solo una banqueta de distancia de su hogar, ¡vaya suerte! pues ni Paty Chapoy tiene tanta facilidad de chisme. "Si viviera la difunta Chonita, su abuela, se volvía a morir con esa niña. Tanto que la cuidaba." — mencionó el vecino mientras grababa a la mujer La mujer no pudo ocultar nada al percatarse "que se le había juntado el ganado" a las afueras de su hogar y sin oportunidad de dar una explicación, como si los cuatro hombres la necesitarán. Incluso, la mujer tuvo la desfachatez de negar que estuviera saliendo con los tres hombres que se encontraban esperándola en el portón de su casa. Al final, se quedó como el perro de las dos tortas, sin perro y sin tortas. Los usuarios en redes sociales reaccionaron respecto al video que cobró gran popularidad en tan solo unas pocas horas; aunque muchos de ellos aún no creen en la veracidad del mismo, muchos de ellos nos regalaron joyas de comentarios como: "Actuado, a una mujer jamas se le junta el ganado" Mujer se hace viral al descubrir que sus cuatro novios la esperaban en la puerta de su casa Los usuarios reaccionaron ante el casual fenómeno (Captura de pantalla)