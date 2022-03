Putin vs Zelenski ¿cómo ha cambiado la percepción de ambos líderes?

Mientras el ucraniano Volodimir Zelenski se ha ganado las palmas y ovaciones de legisladores en Europa y Estados Unidos, la percepción del líder ruso se ha erosionado en Occidentente, donde no han tardado en tacharlo como criminal de guerra.

Pese a todo, internamente Putin tiene una visión similar a la que ocurría antes de la guerra, pero su rechazo se ha agravado fuera de su país.

Dentro de Ucrania, el actor y comediante Zelenski vive un periodo de apogeo de su popularidad, que lo ha alzado a una especie de categoría de héroe nacional.

Por ello nuestros especialistas de Metro Rusia, Mihail Neshevets y Metro World News, Dmitry Belyaev, nos brindan su análisis a esta situación y como es que desde Rusia y el mundo perciben la imagen de ambos mandatarios.

¿Mihail, cómo ha evolucionado la imagen de Volodímir Zelenski en Rusia desde el inicio de la “operación especial”?

- A finales de 2021, cerca del 38 porciento de la gente confiaba en él, según datos ucranianos. Y sólo con el inicio de la operación especial rusa comenzó a crecer. Hoy tiene el apoyo del 60 al 90%.

Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, todo lo que vemos en la web son interminables declaraciones. ¡A veces 5-6 al día! Y muchos se preguntan: “¿Cuándo trabaja?” Por lo que se, en los medios de comunicación occidentales lo toman en serio. Pero en Rusia me parece que no. Es decir, su imagen en ojos de los rusos está pasando de ser “el chico alegre” a “el chico asustado” que no para de pedir a todo el mundo que le dé algo.

Respecto a la imagen de Vladimir Putin en Rusia, en mi opinión, no ha cambiado mucho desde el inicio de la operación militar en Ucrania. Hay personas que siempre han tenido una visión negativa sobre él. Ahora son fuertemente negativos. Siempre hay personas así y son una minoría: su número es alrededor de 15-20% de población.

Al mismo tiempo, el 72% – según los sociólogos – confía en Vladimir Putin, cuya calificación no ha hecho más que reforzarse en las dos últimas semanas.

Putin vs Zelenski una guerra de imagen La invasión entre Rusia y Ucrania no solo se trata de combates entre las tropas de ambos países, sino una disputa en la imagen y percepción de los líderes de estos países a nivel internacional.

Por otro lado y desde una perspectiva distinta Dmitry Belyaev nos da la visión del mundo occidental de ambos líderes que como consecuencia de la intervención militar ha cambiado drásticamente.

- Hasta 90% de los ucranianos apoyan a Volodymyr Zelenski mientras el país sigue resistiendo la invasión de Rusia, según una encuesta nacional realizada por el Grupo Sociológico Ratings. El último sondeo muestra que los índices de su aprobación casi se triplicaron desde el diciembre de 2021, cuando sólo el 31 porciento de los ucranianos lo apoyaban.

Zelenski y su equipo han logrado realmente cambiar la opinión de sus compatriotas. Ahora ya no es un cómico o un actor, ni un político fracasado con un bajo porcentaje de apoyo. Tras la invasión rusa y gracias a los medios occidentales, se ha convertido en el más genuino héroe internacional. Sí, necesita ayuda de otros países para defenderse. Pero es valiente y resistente, y por ello merece respeto y la oportunidad de hablar en plataformas internacionales.

En Occidente vemos un gran apoyo a sus acciones y, aunque la opinión de los rusos sobre él no ha cambiado mucho, en otros países su nombre retumba con fuerza. Por eso mismo veo muy difícil llegar a un acuerdo diplomático entre Ucrania y Rusia para resolver el conflicto. Si Zelenski cede ante todas las demandas de Putin perderá este apoyo y lo más seguro va a perder su puesto como líder de Ucrania.

Por otro lado la imagen de Putin nunca ha sido la mejor fuera de su país. En Occidente a través de los medios y películas de Hollywood, por ejemplo, y por la forma en la que se cuenta la historia, Rusia se ha considerado siempre como un país hostil.

Después de la invasión a Ucrania, el país agresor logró convertirse completamente en un “imperio del mal” y, obviamente, con Vladimir Putin como su líder. Las declaraciones de Zelenski y otros líderes mundiales sobre la situación en Ucrania, las muertes reportadas de mujeres y niños, desplazamiento de muchas personas y sufrimiento total del pueblo ucraniano destrozan la imagen de Putin fuera de su país.

Pero vemos una imagen completamente diferente adentro de Rusia, como ya lo comentó Mikhail. A juzgar por sus declaraciones recientes, considera a todos los que no apoyan a la operación militar en Ucrania traidores de la patria que tienen una mente de esclavos y apoyan a la idea de destruir a Rusia.

