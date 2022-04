“Las mujeres tenemos una conexión con el veganismo, como grupo que sabe lo que es la opresión” Jessica González llega a #NMTalks

Dentro de la sociedad actual se tiene la idea de que el veganismo es un movimiento radical que prohíbe el consumo de carne como alimento, pero esto va más allá. El veganismo que promueve “Million Dollar Vegan” es a cerca de educación y del rechazo a la explotación de cualquier ser vivo sobre la tierra, incluso de plantas y recursos naturales que son soberexplotados en favor de una industria alimenticia que engorda ganado con hormonas, utilizando abusivamente agua y suelos que se ven afectados en esta práctica desmedida.

Para Jessica quien es activista desde que inició su carrera como profesional, lo importante es recalcar y desmitificar la visión radical que se tiene sobre algunas organizaciones veganas.

Ni extremo, ni caro, ni poco saludable: 3 mitos sobre el veganismo. https://t.co/A4jvZqoeXY — Jessica ✌️ (@jesspi_vegan) May 17, 2021

“Tiene que ser a partir de la empatía y del amor y de la compasión, si nos ponemos en una postura de odio, de enojo, estamos regresando al mismo punto que queremos evitar”. — Jessica González

No se trata de no volver a comer carne, se trata de hacer conciencia sobre el equilibrio al comer, al consumir artículos de belleza o vestimenta de piel. Se trata de no abusar al sacrificar a los animales que se utilizan para la alimentación, de no hacer de esto una industria como si fueran objetos sin vida, porque son seres vivos.

“He aprendido que es mejor compartir toda la información desde el amor, de la compasión y no desde una postura radical, hay que entender que las oportunidades de las personas son diferentes, para algunas tal vez nuestro privilegio nos pone en una postura más fácil de poder decidir que comer, pero entendemos que hay personas que no lo pueden decidir”. — Jessica González

Un ejemplo claro es la información que publica la comunidad científica sobre el impacto al cambio climático, ya que la industria de la comida está contribuyendo en gran escala al deterioro de nuestro planeta.

La ganadería es responsable de gran parte de la destrucción ambiental, desde la contaminación del aire, la tierra y el agua, hasta la deforestación, la pérdida de especies y la degradación del clima.https://t.co/GVh9PvbBSM — milliondollarveganespanol (@milliondollarv3) January 13, 2022

Por último como vecina de la construcción del tren maya compartió para Publimetro que están documentando todo el ecocidio que se está haciendo en la construcción de este proyecto gubernamental, en donde afirma que se está destruyendo el hábitat del jaguar; además de construir sobre suelos que según sus palabras son débiles para sostener la estructura del tren, pues abajo hay cenotes y cuevas que pueden ser vulneradas.