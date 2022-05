¡Qué vivan los novios!: Enfermera festeja con su baile de bodas tras perder sus piernas en una explosión

Enfermera ucraniana festeja su matrimonio bailando tras perder sus piernas

En redes sociales se compartió el bello momento que vivió la enfermera Ucraniana, Oksana Balandina, al bailar en celebración por haber contraído matrimonio con su novio Viktor Vasyliv, después de que perdió las piernas por una mina terrestre, el pasado mes de marzo.

El conmovedor hecho se llevó acabo en el hospital Leópolis al oeste de Ucrania, donde la enfermera se enfrentaba a un largo proceso de recuperación y operaciones, ya que le fueron amputadas ambas piernas y algunos dedos de la mano izquierda.

En el video se muestra, al ahora esposo de la joven, cargándola para poder bailar una canción lenta, en presencia de los demás pacientes que aplauden y se muestran felices por la pareja. La joven pareja no se limitó a mostrar su felicidad y amor en esa especial ocasión.

El matrimonio relató que el explosivo los sorprendió cuando ellos se dirigían a su casa en la ciudad ucraniana de Lysychansky. Oksana fue la única que resultó herida en esta tragedia, pues al momento de la detonación su marido se encontraba pocos pasos atrás de ella, resultando ileso.

Este accidente hundió a la joven en una profunda depresión: “Yo no quería vivir, no quería vivir esa vida, tengo dos hijos. No quería que me vieran así. No quería ser una carga para nadie en mi familia” aseguró Oksana.

Enfermera ucraniana que perdió ambas piernas en la explosión de una mina terrestre Rusa, quien se encuentra en el primer baile con su esposo luego de casarse en un hospital. La superación , de ser y conseguir lo que quieras. Las ganas de vivir son imparables 💪🙏🤍 pic.twitter.com/z1RIGS96q8 — enalma26 (@enalma26) May 3, 2022

No obstante, gracias al apoyo de su esposo y familiares es como ella tomó la decisión de luchar por su vida y la de sus hijos, los cuales, por la guerra, fueron enviados a la región de Poltova, lejos de la pareja.

Tras contraer nupcias, los esposos anunciaron que entre sus planes estaba viajar a Alemania para que la enfermera de 23 años pudiera recibir unas prótesis que le permitieran volver a caminar.

