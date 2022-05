Entrevista: Izaac Enciso presenta “Fifty one miles”, una aventura por el río de Los Ángeles

Artista visual Izaac Enciso presenta Fifty one miles

En entrevista con Publimetro, el artista visual mexicano Izaac Enciso, residente de la ciudad de Los Ángeles, California, nos contó sobre su nuevo proyecto “Fifty One Miles”. Este trabajo fue llevado a un libro homónimo, en el cual nos guío por una aventura a través de las 51 millas del río de L.A, capturado en una serie de fotografías, que jugaban con filtros hechos de materiales encontrados a las orillas de este cauce y que relataban la historia de ese lugar.

Cuéntanos un poco más de ti:

Soy un artista visual, trabajo generalmente con video, fotografía y también he tocado áreas como las artes gráficas, la música y la escultura, que son básicamente mis pasiones.



¿Qué temas te interesan plasmar en tus obras?

-Comunidades urbanas y situaciones urbanas que son características de un lugar. En general, esos son los temas que me llaman la atención y los abordó no desde el lado objetivo o figurativo, sino de un modo un poco más abstracto.

¿Cómo nace “Fifty One Miles”?

-Me propuse el reto de recorrer el río, para conocerlo. Lo recorrí desde su historia, como investigación y recorrerlo físicamente desde donde inician las montañas, hasta donde termina, o sea en el océano Pacífico. Dije: bueno lo voy a documentar todo, por medio de filtros, hechos de objetos que encontraba ahí y así hice una serie de 51 filtros, qué son las 51 millas que tiene el río de distancia. Así me fui hasta el resultado, que fue una colección de imágenes, son más o menos 13 mil fotos y de todas esas fotos hice una selección para completar un proyecto. Que es un libro qué es lo que estamos publicando ahora.

Portada del libro Fifty One Miles Una aventura por el río de Los Ángeles (Cortesía)

¿Qué es lo que más te gustó del proceso de creación de esta obra?

-Digamos todo el proceso de exploración visual, fue lo que más me gustó. En cuanto al trayecto del río, descubrir que toda la historia de este, o sea realmente es un icono muy emblemático de la ciudad, que tiene mucha historia que la gente no conoce. Desde la historia de las culturas indígenas que vivieron ahí, que se llamaban Tongva. Me gustó mucho aprender de todo esto, que en realidad ni siquiera mucha gente sabe.

¿A qué público quieres llegar con este proyecto?

Bueno, me gustaría llegar a un público joven, que le gusten las artes visuales, que se inclinen por galerías a museos, que le gusta el cine, que les gusten las historias como de aventura. Porque en realidad lo considero (Fifty One Miles) como una aventura.

¿Cómo puede acercarse la gente a tu trabajo?

El libro va a estar disponible a la venta muchas librerías de arte, alrededor del mundo. También, se pueden acercar por medio de mis redes sociales: instagram: @izaac_enciso, hay una página de Facebook que está disponible y mi página de internet izaacenciso.com o por medio de galerías, en eventos dónde se va a publicar el libro, etc. Voy a seguir publicando proyectos, entonces habrá un poco más que compartir más adelante.

Fifty One Miles, ya está disponible a través de plataformas de Amazon y ISSUU.

Lo mejor de Publimetro TV: Niña rompe piñata de Yolanda Saldívar en su fiesta temática de Selena Quintanilla