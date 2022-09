Nico y Charly se vuelven a reencontrar 10 años después con “Soy tu fan, la película”

Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro en entrevista con Publimetro

El tiempo para Charly y Nico paró con un viaje en globo hace 10 años; lo que no sabían es que la vida los reencontraría en una playa paradisíaca en pleno 2022 con “Soy tu fan, la película”.

Aquella historia que terminó con el amor de esta pareja y que dejó en suspenso a todos los fanáticos de la serie regresa con un viaje en el que el tiempo es un factor importante, no solo para Nico y Charly.

Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro protagonizan -una vez más- la historia que ha ido trascendiendo en la memoria de los mexicanos a través de la pantalla chica, regresando con una historia que quedó suspendida en el tiempo de aquel lejano 2007.

Ahora, retoman la historia de “Soy tu fan” con un valor agregado: “el paso de los años”. “Soy tu fan, la película” retoma el recuerdo de todo lo vivido para transformarlo en añoranza y así poder comprender que el paso de los años no es sinónimo de aprendizaje, ¿o si?

Ana Caudia y Martín platicaron con Publimetro sobre el estreno de la película que los volvió a unir a todo el elenco, a pesar de las restricciones que tuvieron que tomar en el rodaje por la pandemia de Covid-19.

‘Soy tu fan’ regresa a la televisión y todo lo que se sabe acerca de la tercera temporada. / Foto: Canal once

¿Cómo fue retomar una historia que pensamos que había terminado hace 10 años?

M: Fue mucho más, no voy a decir fácil, pero sí más cómodo de lo que uno podría pensar.

AC: El ya estar juntos, pero el armar el equipo para que se volviera a dar solo otra vez es…

M: Es complicado nos tocó a mitad de una pandemia, eh? Con un protocolo muy estricto que en ese momento existía, por lo cual tuvimos que estar separados por completo, en una burbuja. Haciendo solo la película y viendo solo a la gente de la película.

AC: Y aparte 10 años después. Ya todo el mundo tenemos mucho más trabajo, muchos más compromisos, hijos algunos, parejas. El volver a conseguir el tiempo para que todos pudieran reunirse ese en ese momento eso esos meses, ahí fue una súper suerte.

M: Creo que esas fueron las complicaciones respecto al trabajo, pero la verdad, respecto lo que nos toca a nosotros de cómo cómo rehacer esta historia, o cómo recontar esta historia, creo que fue un proceso muy cómodo y muy un camino disfrutable. Lo pasamos muy bien, fue muy fácil encontrarnos, mirarnos a la cara y decir: “mira, qué bien aquí estás. Somos los mismos”. Nos dirigió Mariana Chinillo, que dirigió la segunda temporada. Lo escribió todo Constanza Novick con Dolores Fonsi, que son las creadoras y guionistas originales. Todos conocíamos muy bien que es lo que nos correspondía y teníamos que hacer. Fue como un proceso muy, muy disfrutable y muy rico.

Ana Claudia Talancón llega ‘borracha’ a premiere de la película de Soy tu fan. / Foto: Cuartoscuro

¿La pandemia fue lo que los volvió a unir?

AC: No fue la pandemia, realmente. Fue las ganas que teníamos de hacerlo, el empuje de los fans que realmente estuvieron insistiendo desde que se terminó la temporada, todos los días, en algún momento en las calles. Alguien dijo: “¿Qué onda con la tercera temporada?” en redes sociales y ya de última, obviamente, las ganas que tuvimos. Al ver hicimos un día un Facebook live, donde nos dimos cuenta de la cantidad de seguidores que se unieron a nuestro live fueron miles y miles y miles y miles y

M: Aparte el gusto de verlos todos, volver a saludarlos todos así de “¡qué onda! ¡qué pasó!”

AC: Todavía se acabó el Facebook Live y fue así de: “bueno, que se salga el público y nosotros nos quedamos aquí cotorreando ratito.”

M: Eso como que nos dio un: “oigan, qué onda? Y si intentamos levantar una película?” Fue un proceso muy corto para el desarrollo y trabajo de un guión, pero la verdad es que que son unas genias y aparte tuvimos chance de no corregir, pero sí apuntar cositas mientras estábamos filmando porque ellas estaban ahí. Al conocer tanto nuestros personajes y como interactúan con los demás, era muy fácil llegar a decir: “Oye, aquí no nos parece que yo le diría de tal manera, o diría de esta otra cosa”. Todo el tiempo había esa posibilidad de ir creciendo la historia y las escenas.

AC: La pandemia tiene sus pros y sus contras en este aspecto. Me refiero porque por un lado todo se tenía que desarrollar en un solo lugar y por otro lado que cómo fregados haces que sea interesante y que esté padrísimo y que sea divertido todo en un solo lugar.

¿Qué le dirían a sus personajes que estaban terminando esa segunda temporada hace 10 años con respecto a lo que están viviendo ahora?

AC: Yo a mi personaje le diría: “tranquila, aguanta todo va a salir bien.” Charly le diría “aguanta vara”. ¡Date!.

M: Yo le diría un poco lo mismo. Confía,estás bien, todo va a estar bien, no pasa nada si te equivocas. Se vale equivocarse, se vale caerse y levantarse.3

¿Cómo creen que vean el amor sus fans en 2022 en comparación a cuándo terminó la serie en 2007?

AC: Yo creo que el amor en general, después de la pandemia adquirió un nivel de cercanía distinto, porque siento que las familias, ya no era el hombre que salía a trabajar o la mujer que salía a trabajar y esta falta de convivencia que a veces había. Siento que con la pandemia las familias se vieron obligadas -por eso también muchas familias se destruyeron no aguantaron estar todo el tiempo ahí juntos en la casa-.

Creo, igual estoy volada, pero siento que la idea del amor de la gente va mucho más hacia la conexión entre nosotros, entre seres humanos, entre los detalles chiquitos, del desayunito, de tener bonita la casa de impulsarte a aprender a tocar un instrumento durante la pandemia, o a escribir una película.Para mí eso es gran parte del amor, que lo que yo hago afecta a mis compañeros y a mi familia, mis amigos a las personas que amo.

M: Y en términos de la película, los personajes crecen de una muy buena manera, o sea,creo que los personajes, no voy a decir envejecen, pero sí están en otro lugar. Evolucionan. Pasan esos 10 años en la película y está bien. La película no lo esconde, se jacta de ello, lo utiliza su favor. Están 10 años más crecidos, algunos más maduros, algunos entendieron cosas, otros no tanto; otros siguen dándose de topes contra determinadas cosas. Es un poco como nos pasa a todos. Entonces, creo que los que son muy fans de las de las dos temporadas de “Soy tu fan” van a disfrutar mucho la película porque la película le hace mucha justicia a estos personajes y cómo están en este momento.

AC: No se les olvide verla este 8 de septiembre porque de verdad se van a divertir, la van a disfrutar muchísimo, es una película con mucho corazón, donde los personajes, creo que están mejor que nunca y está rico para ir al cine a verla.

