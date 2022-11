Godín decora su escritorio luego de que sus compañeros olvidaran su cumpleaños

Nadie se acordó

Un joven se volvió viral por decorar su espacio de trabajo el día de su cumpleaños debido a que nadie lo recordó.

Este video fue compartido por Gilberto Mendoza, quien compartió el instante en el que llega a su trabajo y se encuentra con la sorpresa de que no estaba decorado su lugar, como se suele hacer con todos los compañeros en su oficina el día de su cumpleaños.

“Hoy es mi cumpleaños y en mi trabajo pensé que a todos se les olvidó. Contexto: Suelen decorar los lugares de todos los que cumplen años en sus días, pero al llegar no había nada”, dijo el hombre.

El joven empezó a meditar y decidió tomárselo de la mejor manera decorando su lugar de trabajo con globos.

“Me puse a pensar y me dije que era algo normal y no debía molestarme, no todos se acordarán siempre. Así que decoré yo mismo mi lugar. Mi compañera me ayudó y me puse a jugar con los globos. Al final así quedo” Se escucha en el video.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, el joven recibió comentarios llenos de buenos deseos y felicitaciones, además de muchos aplausos por su inteligencia emocional.

“Me parece madurez emocional entender que a los demás se les puede olvidar, te felicito”,”Me encanta su actitud, yo lloraría en el baño”, “Necesito ese nivel de madurez emocional”,”Espero que hayas pasado un cumple muy bonito”, se puede leer en la grabación.

