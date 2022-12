¿Ya se la saben? Monos asaltan a tiktoker colombiano y causan furor en internet

Video: Monos asaltan a tiktoker colombiano en la India

Los videos de animales hurtando objetos, se han convertido recientemente en uno de los contenidos más populares entre los usuarios de TikTok. Debido a esto, muchos usuarios de internet que han publicado este tipo de videos en la red se han hecho populares en muy poco tiempo a nivel mundial.

Tal es caso de Camilo Duque, un influencer colombiano, quien compartió en la plataforma china un video en el que relata cómo fue despojado de sus pertenencias por un grupo de primates en India.

El video que el hombre compartió, muestra de manera clara cómo es que existen pelotones de monos que se dedican a robar las cosas de la gente, en particular a los foráneos que no están al tanto de dicha situación.

En la grabación en cuestión, Camilo señaló que los primates son muy sagaces, y que a cambio de devolverte tus pertenencias, te solicitarán alimento.

“En el caso de que te quiten tu celular o algo valioso que ellos no se pueden comer, hay dos opciones, una que terminen en algún tejado o dos, que ellos sepan que es valioso para ti y te lo intercambien por comida” expresó el Joven.

@camiloduque.z Respuesta a @nathaliarios1 Por favor no lo hagan en casa jajaja ♬ sonido original - Camilo Duque

En un segundo video, el hombre mostró con claridad el modus operandi de tales los animales. Así mismo, evidenció cómo intentó establecer un trueque con los monos, pero estos se negaron a aceptarlo.

Frente a esto, los usuarios se hicieron presentes y comentaron que los antropoides son más astutos de lo que aparentan, ya que operan con una rapidez y una coordinación asombrosas.

Monos de la India roban a extranjeros (Captura de Pantalla)

Tras peculiar clip, el video ya suma más de 14 millones de reproducciones en TikTok, entre los comentarios más populares están: “Oye no vas a estar hablando de mi México”, “Que recuerdos cuando visite México”, “En que momentos mis compas se fueron allá”, " Si no lo veo, no lo creo” y “Esa banda me da mucha ternura”