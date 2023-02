Catalina Irurita: Hay que abrir el camino a más mujeres y derribar barreras

Catalina Irurita es colombiana graduada de comunicación social de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una maestría en marketing y comunicación corporativa en la Universidad Pontificia de Salamanca. Por su desempeño en el mercado de México, fue incluida en el listado de “Las 100 mujeres más poderosas de los negocios 2022″.

“Una de las cosas que a mí más me impresionó y me pasó en una multinacional fue que yo tenía a mi cargo más de 40 países en Latinoamérica y en una reunión me pasó que comenté que tenía que ir a Brasil y luego a Colombia y Venezuela y su respuesta delante de un comité directivo fue ¿y tu hija con quien se queda? Y mi respuesta fue, “¿si yo fuera hombre me estarías preguntando lo mismo?”

— Catalina Irurita