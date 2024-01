“La violencia de género ya está tipificada por ley”: Marilú Rasso

Marilú Rasso es maestra en saberes sobre subjetividad y violencia con especialidad en Práctica Psicoanalítica y Posicionamiento Ético ante el Dolor en el Colegio de Saberes, A.C. licenciada en Ciencias Políticas y Administración pública por la Universidad Iberoamericana en donde cursó la especialidad en Exclusión Social y Encierro, Psicoanálisis y Derecho.

Con más de 20 años de experiencia profesional en atención a mujeres en situación de violencia (en razón de género y trata de personas), es directora ejecutiva de ‘Espacio Mujeres’ para una vida digna libre de violencia.

“Tiene un propósito principal es atender de manera integral a mujeres a sus hijas e hijos que están viviendo violencia en razón de género, tenemos tres espacios de atención que corresponden a un modelo de atención mucho más amplio y complejo, donde el primer contacto es a través de un centro de atención externa en donde colabora un equipo multidisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas para atender de manera ambulatoria a mujeres, hijas e hijos que están en una situación de violencia”.

Hay espacios para las personas que pueden ir a sus asesorías y regresar a sus casas, pero también existe un refugio donde pueden recibir apoyo las mujeres y sus hijos que estén en peligro. Es un lugar anónimo en donde están protegidos y reciben asesoría integral, como poder identificar las violencias vividas, nombrarlas, acomodarlas y después poco a poco ir redefiniendo su vida para que puedan rehacerla libres de violencia.

“Las violencias en razón de género, tienen una particularidad que hay que mirar con cuidado y es que han sido transmitidas de generación en generación como si fuesen naturales o normales, por eso, muchas veces es tan difícil que estamos viviendo violencia o que estamos en una relación de violencia porque por mucho tiempo conductas de control y violentas que restringen la capacidad en este caso de las mujeres, se habían considerado como muestras de cariño, de amor o de protección”.

La importancia de la educación sobre lo que es violencia de género también es medular en Espacio Mujeres. ¿Qué hacer cuando seguimos viviendo en un círculo machista?

“Tenemos el ámbito cultural, educativo, social y tenemos el espacio jurídico hay ciertas cosas que sabemos hoy que son violencia y que están además tipificadas en la ley, nos guste o no, contamos ya con una legislación que nos protege, que necesitamos, que esa legislación se aplique y no solo eso si no que comprendamos por qué existe, por qué un hombre no puede violentar a una mujer, le guste o no, lo que quiero decirte con esto es que no es un tema de voluntad”.

Podría interesarte: Las enfermedades más preocupantes también tienen una raíz mental y emocional

En el sistema patriarcal donde hay jerarquías, ciertos valores y grupos que tienen privilegios frente a otros, eso ha sido muy conveniente y cuesta trabajo reconocer esos privilegios y soltarlos, pero hay que hacerlo visto como un derecho humano para todos por igual.

‘Espacio Mujeres’ forma parte de la red nacional de refugios, si necesitas ayuda puedes contactar en www.espaciomujeres.org o acudir a la red nacional de refugios.