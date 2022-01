Ley Seca en Puebla, ¿en dónde aplican las restricciones?

En Puebla capital habrá ley seca en las 17 juntas auxiliares, con motivo de los plebiscitos que se llevarán a cabo el próximo domingo 23 de enero, por lo que esta medida aplicará a fin de evitar la venta de alcohol y prevenir conflictos entre los ciudadanos.

Así lo informó, el alcalde del municipio, Eduardo Rivera Pérez, quien refirió que esta veda aplicará desde el primer minuto del sábado 22 y hasta el último minuto del domingo 23 de enero en comercios, expendios de bebidas alcohólicas, antros y tiendas de autoservicio, además de que igual se les notificará a las “grandes cadenas” a que no lo ofrezcan.

Dijo que ya se emitió un oficio por parte del Ayuntamiento desde el pasado martes para informar de la medida a las autoridades en las presidencias subalternas, por lo que pidió la participación de todos para cumplir la medida.

Yo firmé ya ayer el acuerdo, el decreto, tomé la decisión de que tiene que haber ley seca en los perímetros de las juntas auxiliares, que es donde habrá elecciones, en donde va estár prohibida la venta de alcohol solo en estas demarcaciones”, apuntó.

[ Tips para surtir tu alacena ¡Y ahorrar al mismo tiempo! ]

Ante la solicitud de empresarios para evitar que esta medida se aplique en los negocios del Centro Histórico, Rivera Pérez precisó no se aplicará la ley seca, ya que no forma parte de las juntas auxiliares y para no ver afectadas sus ventas.

Explicó que será la Dirección de Normatividad Comercial la que se encargue de verificar que se cumpla con este acuerdo durante los dos días y en esa semana se notificará a todos los representantes de las demarcaciones sobre esta medida.

¿Dónde habrá elecciones?