BUAP inicia regreso a clases presenciales tras inconformidad de estudiantes

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) determinó que los estudiantes regresarán a clases presenciales de forma escalonada y con protocolos establecidos, para preservar su salud ante el riesgo de contagio por Covid-19; la primera en iniciar será la facultad de Enfermería.

Dicho acuerdo, se da luego que los estudiantes comenzaron un movimiento en redes sociales para convocar a un paro estudiantil ante el anunció de la máxima casa de estudios de postergar el regreso total a clases presenciales anunciado para el 24 de enero.

A través de un comunicado, la BUAP informó que se integró un Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad en cada escuela, facultad e instituto y los consejos de Unidad Académica han determinado sus fecha de retorno.

Integrados por un coordinador y dos representantes académicos, dos administrativos y dos estudiantes, cada Comité Interno, tendrá a su cargo la revisión periódica de las instalaciones, así como la adquisición de insumos y equipos de protección personal, como gel antibacterial, cubrebocas y termómetros digitales, entre otros.

De igual forma, vigilará la aplicación de las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad sanitaria, además de detectar a integrantes de la comunidad universitaria con síntomas sugestivos de Covid-19, a fin de aplicar los protocolos correspondientes.

Fechas por unidad académica

Enero:

24 Facultad de Enfermería.

31 Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” y la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales .

Febrero:

8 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias Biológicas, los complejos regional Mixteca Profesional y Mixteca Preparatorias, y el Instituto de Ciencias.

14 Estomatología, Artes, Lenguas y Psicología; el Complejo Regional Sur Profesional, Complejo Regional Nororiental Profesional y el Instituto de Fisiología.

15 Facultad de Ingeniería Química y la preparatoria Regional Simón Bolívar

21 Cultura Física, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Químicas, Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Ciencias de la Comunicación, Administración, Economía, Ciencias de la Computación y Ciencias de la Electrónica, así como el Complejo Regional Norte Profesional.

28 Medicina, Contaduría Pública, Derecho y Ciencias Sociales y Filosofía y Letras; los complejos regional Norte Preparatorias, Centro Profesional, Centro Preparatorias y Nororiental Preparatorias.

Preparatorias Benito Juárez García, Alfonso Calderón Moreno, Lázaro Cárdenas del Río, 2 de Octubre de 1968, Regional Enrique Cabrera Barroso y Urbana Enrique Cabrera Barroso.

Marzo

14 Arquitectura y el Bachillerato 5 de Mayo, el 7 de marzo; y el Complejo Regional Sur Preparatorias.

Por definir su regreso presencial están: Facultad de Ingeniería, la Preparatoria Emiliano Zapata, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, así como el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, cuyos consejos de Unidad Académica sesionarán el 27 de enero, segunda quincena de marzo, 31 de enero y segunda quincena de febrero, respectivamente.

Para mantenerse actualizado en la información y fechas de cada unidad académica se puede consultar la página regresoseguro.buap, donde también se encontrarán los acuerdos tomados por la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el Covid-19.

Protocolos de ingreso

Para ingresar y permanecer en cualquier unidad académica o administrativa de la universidad, los alumnos, docentes y administrativos, deberán contar preferentemente con el esquema completo de vacunación, comer sólo en los espacios controlados y permanecer dentro de la institución el tiempo necesario para realizar las actividades del día, por lo que será sustancial respetar los horarios asignados.

El ingreso peatonal y vehicular será controlado y coordinado por el personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU). En caso de emplear el servicio de STU o Lobobus, el protocolo indica el uso de cubrebocas y gel antibacterial, respetar los lugares asignados, no tocarse la cara, no consumir alimentos dentro de la unidad, no intercambiar objetos personales y evitar tocar los pasamanos.