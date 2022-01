Votaciones en juntas auxiliares de Puebla inician con conflictos

Las elecciones en juntas auxiliares en Puebla iniciaron con gran afluencia, aunque con algunos retrasos y conflictos por presuntas irregularidades como fallas en el listado nominal y boletas marcadas a favor de una planilla.

Este domingo a partir de las 8:00 horas inició la elección en donde se tienen 94 planillas participantes, por lo que se instalaron 42 casillas en las 17 juntas auxiliares de la capital poblana, en donde se espera que acudan alrededor de 80 mil personas a emitir su voto.

En la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan fue suspendido el plebiscito para elegir autoridades auxiliares debido a la denuncia de algunos habitantes que dijeron haber hallado votos a favor de la planilla “Trabajando Juntos por las Familias”, que encabeza Isis Martínez, por lo que no hay condiciones para que la elección continúe.

En San Miguel Canoa, los funcionarios de casilla no llegaron, por lo que se optó por incluir a personas que estaban formados, pero los representantes de las planillas no estuvieron de acuerdo y decidieron quemar el material electoral, a fin de que no fueran usadas para beneficiar a algún candidato.

[ Organiza tu alacena con estos tips ¡Es posible encontrar fácil y rápido todo lo que necesitas! ]

En el caso de Ignacio Zaragoza, donde hace 3 años se suspendieron las elecciones porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó que fuera el Instituto Electoral del Estado (IEE) el que las hiciera, sólo se reportó que abrieron tarde las casillas.

Puebla. Vecinos acuden a las casillas de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza para participar la Jornada Plebiscitaria del municipio de Puebla. Foto: Mireya Novo/Agencia Enfoque

Leer también: Tadeo, bebé encontrado sin vida en cárcel de Puebla, ya fue entregado a sus padres

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio y del estado de Puebla pusieron en marcha un operativo especial para las juntas auxiliares, no se ha informado sobre el desarrollo de los plebiscitos.

En tanto, la Secretaría de Gobernación Municipal, a cargo de Jorge Cruz Lepe, informó que la Comisión Plebiscitaria determinó posponer la realización de los comicios en Xochimehuacan y Canoa, y, tras acuerdo con los representantes de planillas, se definirá una nueva fecha.