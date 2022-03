¡No se van! Gobierno mantendrá Escuelas de Tiempo Completo en Puebla

El Gobierno de Puebla costeará y manejará las Escuelas de Tiempo Completo que beneficiaban a 93 mil estudiantes para mantener el programa en la entidad, luego de que el pasado 1 de marzo la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció su desaparición en todo el país; aseguró que su administración está preparada porque tiene finanzas sanas.

En conferencia de prensa, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta instruyó al titular de la SEP en Puebla, Melitón Lozano Pérez Melitón Lozano Pérez, para tener reuniones técnicas con la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) e iniciar los trabajos para asumir la operación y brindar los servicios que se ofrecían.

Apuntó que se apoyará a los maestros que laborarán en un horario extendido, además de tener los recursos para brindar los alimentos a los estudiantes que formaban parte de este programa, y a fin de apoyar a las madres y padres de familia que trabajan y tienen la necesidad de dejar a sus hijos más tiempo.

No es solamente el anuncio y ‘ahí está el dinero’, no, lo asume el gobierno y lo va a manejar el gobierno del estado, no va a entregar los recursos a la Federación para que la Federación lo siga manejando. (…) Estamos listos para enfrentar este tipo de cosas, tenemos finanzas sanas”, apuntó.

— Miguel Barbosa, gobernador de Puebla