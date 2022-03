Las 5 enfermedades que pueden detonar si dejas de usar el cubrebocas

Liberar restricciones de pandemia, como el uso de cubrebocas en espacios públicos, es una decisión adelantada, ya que se puede replicar en espacios cerrados o el transporte público, consideró Rocío Baños Lara, catedrática de la Facultad de Medicina de la Upaep.

En entrevista con Publimetro destacó que hay una sensación de que se acaba la pandemia, pero el virus u otra variante puede regresar con el retiro de mascarillas y la falta de vacunación en la población, por lo que señaló que fue una decisión adelantada la que tomó el gobierno de Nuevo León, pese a la disminución de contagios.

“Existe esta sensación de que se está acabando la pandemia y nos hace decir ‘bueno ya vamos a relajar un poquito en quitarnos el cubrebocas’ pero como sociedad si levantan una restricción la tomamos en otros aspectos, si dejamos de usar en la vía pública pronto van a decir ‘ya no lo voy a usar en el autobus o en espacios cerrados’”, apuntó.

Recordó que hay casos de personas que portan el virus sin tener síntomas o están en la fase en que no se puede identificar, por lo que crea una falsa sensación de confianza y cualquier relajamiento significa un riesgo, pues no se sabe en qué momento se puede desatar una nueva oleada de contagios.

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

Mal uso de cubreboca Relajamiento social y mal uso de cubrebocas han provocado el aumento de casos de Covid-19 en el Estado. Foto: Agencia Enfoque

“Nos estamos adelantando a liberar restricciones, deberíamos ser más prudentes, el asunto es qué tanto se va a respetar esta norma (…) la mayoría no lo respeta, si de malas paso con alguien que estornuda y no tengo cubrebocas, aunque puede ser un evento poco remoto, conviene más eliminar las posibilidades de riesgo”, dijo.

En cuanto a las defensas que la población ha generado ante otras enfermedades como gripa o influenza, Baños Lara comentó que el uso del cubreboca genera una barrera física ante cualquier otro virus o bacteria, pero esto no tiene que ver con el sistema inmunológico.

Es decir, el lavado de manos, dejar de asistir a eventos públicos o con aglomeraciones, dejar de comer en la calle, alimentarse sano, la distancia físca, son las medidas que han ayudado a protegerse de el Covid-19 y otras enfermedades.

Apuntó que, de por si, la temporada de enfermedades respiratorias, sobre todo las virales, son a finales del año e inicios del próximo, por lo que se entrará en una fase en la que ya no habrá tantas enfermedades respiratorias, pero esto no quiere decir que no haya.

Enfermedades a que se podrían exponer:

Otros tipos de Coronavirus Rhinovirus Metapneumovirus humano Sincitial respiratorio humano Influenza

La especialista recomendó para las actividades al aire libre y ejercicio estar solo o mantener una distancia de más de 1.5 metros, pues ello no implica riesgo de contagio para la otra persona, ya que la misma actividad demanda oxígeno y además se humedece el cubrebocas; no obstante, dijo que el uso de mascarilla no implica un riesgo a la salud por el dióxido de carbono que generamos.

En cuanto a la vacunación, apuntó que las autoridades deben priorizar la aplicación, pues aún hay personas que no tienen al menos una dosis, además de que los menores tampoco están protegidos, aunque las posibilidades de enfermar gravemente se más baja.

Vacunación en Puebla