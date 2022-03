¡Increíble! Colonias de Puebla con más de 15 años sin agua; acudirán a organismos de DH

Por cobrar el servicio de agua sin brindarlo, activistas en defensa del vital líquido presentarán dos quejas colectivas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal en contra de la empresa Agua de Puebla.

En entrevista con Publimetro, el abogado Omar Jiménez Castro comentó que la queja se hará por los casos específicos en las colonias Barranca Honda, de San Pablo Xochimehuacan y Cerro de El Marqués, en La Resurrección donde la situación ya es “grave” por el desabasto y falta de servicio.

Refirió que en esta última se ha afectado a casi cinco mil familias, es decir, cerca de 20 mil habitantes, pues la empresa cobra por supuestos adeudos y estados de cuenta, pero llevan casi 15 años sin el servicio.

Dijo que esto se debería a que empresas cercanas están extrayendo agua de manea excesiva, sin que las autoridades, comités de agua o la propia concesionaria hagan algo al respecto.

Apuntó que según la ley, en términos del artículo 115, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, con apoyo de la fuerza pública, tendría las facultades para evitar los cortes de servicio en la capital; sin embargo, “todos se protegen y se echan la bolita”.

En caso de no ser escuchados, promoverán una demanda de amparo por cobro indebido, por lo que esperan agotar primero las instancias locales y de no ser atendidas sus demandas acudirán al organismo nacional o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No es tema menor el acceso al agua, es fuente de vida, a tener una vivienda digna, dicen los médicos, puedes estar 30 días sin comer, te debilitas pero no te mueres, sin agua no, pero a nadie le interesa”, señaló.

Alma Gonzáles Santiago, habitante de Cerro de El Marqués, comentó que la empresa a cargo del servicio de agua les ha pedido dinero para “llegar un acuerdo” y brindarles el servicio; no obstante, llevan más de 15 años comprando pipas para abastecerse del líquido.

“A mí me pidieron cinco mil pesos y luego que se diera en pagos chiquitos, se los di, pero no me traen agua, no cae, entonces prácticamente tiré mi dinero , tengo que comprar pipas porque tenemos que lavar, bañarnos, cocinar, todo, no se puede sin agua”, dijo.

— Vecina de Cerro de El Marqués