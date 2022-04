Casi dos mil mujeres han sobrevivido a un feminicidio en Puebla durante el año

En Puebla, mil 900 mujeres han sobrevivido a un feminicidio, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado seis de enero a marzo de este 2022, contra los más de 20 que se han registrado por medios de comunicación.

Durante el inicio de año, el caso de Lliana Lozada de Jesús, fue de los más difundidos en redes, ya que la joven desapareció tras haber tomado un taxi ejecutivo con dirección a Atlixco, el pasado 3 de enero; su cuerpo fue encontrado 18 días después en los límites de Tenextepec, Atlixco y Huaquechula.

A partir de ahí durante el mes de febrero se sumaron otros siete casos, cuatro ellas no fueron reconocidas; las mujeres fueron asesinadas en Puebla capital, Francisco Z. Mena, Zoquiapa, Tecamachalco y Tehuacán.

La característica que predomina de estos crímenes sigue siendo el abandono de los cuerpos ya sin vida en la vía pública, agresiones previas al asesinato y ataques con arma de fuego.

[ 3 razones importantes por las que debes renovar tu espacio ]

Según la georreferenciación de la violencia de género de la FGE registró seis feminicidios de enero a marzo de este año, mientras que en los primeros tres meses del 2021 se denunciaban 11 asesinatos de mujeres.

En contraste, por tentativa de feminicidio se registraron mil 894 casos de un total de mil 945 víctimas de enero a marzo del 2021; mientras que en el mismo periodo de este año se investigan mil 842 delitos de mil 900 víctimas.

La tentativa de feminicidio es cuando alguien lleva a cabo actos encaminados a quitarle la vida a una mujer, pero no logra tal cometido porque la víctima sobrevive al ataque.

El abuso sexual ha ido en aumento en un 9%, ya que durante el primer trimestre del 2021 se denunciaron 186 casos de 199 víctimas; mientras que en 2022 suman 204 carpetas de investigación de 217 víctimas de este delito.

En entrevista con Publimetro, Natalí Arias Hernández, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) A.C, señaló que las autoridades de los 50 municipios donde se emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), deben involucrarse en las acciones para erradicar la violencia.

“Muchos municipios no sabían cuál era el alcance de la Alerta, muchos no se enteraron que tenían Alerta porque desconocen el mecanismo, esto ha sido un gran obstáculo, esperan a que el Estado les diga qué hacer, que no solo le entren con recursos sino que generen acciones de referencia y seguimiento”, dijo.