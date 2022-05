Concesionaria de agua en Puebla acusa que morosos prefieren comprar pipas que pagar

La empresa Agua de Puebla señaló que los deudores del servicio en la Central de Abasto prefieren comprar pipas para abastecerse, en lugar de pagar; mientras los locatarios acusan cobros excesivos y falta de mantenimiento de la red de drenaje.

El pasado 3 de mayo, la empresa realizó el corte del servicio de agua potable a la segunda sección de la Central de Abasto, esto ante la negativa del 70% de los locatarios de cubrir el pago de su adeudo por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

Corte de Agua Agua de Puebla realizó un corte del servicio de agua potable a la segunda sección de Central de Abasto, ante la negativa del 70% de los locatarios de cubrir el pago de sus adeudos. Foto: Agencia Enfoque

El adeudo de más de 500 locatarios asciende a más de 30 millones de pesos, con casos de uno a cinco años, por lo que se procedió al corte del servicio en la toma general de dicha zona comercial.

Corte agua Central de Abasto Foto: Agua de Puebla

La concesionaria afirmó que a pesar de que “durante meses” se llevaron a cabo diversas mesas de negociación con sus representantes y hubo la intervención del Ayuntamiento de Puebla, ofreciéndoles programas de apoyo para regularizarse, no hubo respuesta de los ocupantes de dicho mercado.

[ ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro! ]

Incluso, la empresa señaló que en lugar de pagar están comprando pipas, pues les llegaron reportes de que en un lapso de una hora entraban a la zona al menos 10 camiones cargados de agua.

Compra de pipas Comerciantes de la Central de Abasto compran pipas ante corte por adeudo. Foto: Agua de Puebla

Compra de pipas Comerciantes de la Central de Abasto compran pipas ante corte por adeudo. Foto: Agua de Puebla

En entrevista con Publimetro, Israel García Pineda director general de la Central de Abastos, consideró como un acto intransigente el corte general y que violenta la comunicación que mantenían y apertura al diálogo con la empresa, pues dijo que incluso se instaló un módulo itinerante de cobro para pagar las deudas.

“El monto de 30 millones que así refieren, no han dado cuenta a qué obedece, el corte del suministro lo hicieron de manera general en todo el polígono general, en varias áreas no se acercaron a dialogar, no sabemos si esa cantidad es de todo o solo la primera sección, lo cual se me haría una cantidad un poco inflada, habría que ver”, dijo.

En cuanto a la supuesta fuga de agua, por no tener flotador, indicó que la capacidad de la cisterna nunca se rebasó por la cantidad de litros suministrados, pues refirió que desde la pandemia hubo un recorte, al pasar de seis litros por segundo a cuatro litros por segundo.

“Ellos no realizaron ningun estudio técnico, no corroboraron, nosotros tenemos la apertura para que se acerquen (…) para realizar la inspección y si había algo que atender lo ibamos hacer, no nos negamos a cubrir el monto que sea real y las condiciones para no desperdiciar”.

A esto, señaló que al menos desde hace 10 años no se le ha dado mantenimiento a toda la red hidráulica, ni preventivo, ni correctivo, incluso dijo que las reparaciones y cambios en ciertos tramos han sido costeados por los administradores.

Apuntó que en la Central hay 500 espacios comerciales en los circuitos, ya contemplando las bodegas y las seis naves.

García Pineda afirmó que ante la poca reserva de agua que hay en algunos tinacos, los comerciantes que requieren del líquido, como los sanitarios o áreas de lavado, han recurrido a la compra de pipas; no obstante, reiteró la apertura con la empresa concesionaria para llegar a un acuerdo con los locatarios.

“Los señalamientos son supuestos, no nos informaron del corte que se iba hacer en lo general, esperamos que se acerquen para dialogar una vía alterna, debe ser un trabajo coordinado, hay cuentas que buscamos que sean revisadas, no corresponden a los tabuladores, comerciantes de refrescos les están cobrando como si ellos lo produjeran”, dijo.

Finalmente, pidió a la empresa una revisión en lo particular “para que pague quien tenga que hacerlo”, pues dijo que hay negocios que no han recibido los servicios de agua y drenaje, incluso desde la fundación de la central, porque su actividad no lo requiere, y aún así han hecho algún tipo de pago o adeudo. Ante esto advirtió que evaluarán una vía legal para que se restablezca el servicio de manera general.